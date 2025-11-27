Porto Pi enciende la Navidad con el musical de 'Aladdin'
El centro comercial celebrará el inicio de las fiestas este sábado con un espectáculo familiar y el encendido navideño protagonizado por este musical que se estrena en el Auditorium de Palma el 2 de enero
Redacción
El centro comercial Porto Pi celebra este sábado su tradicional encendido de Navidad, un evento que marca el inicio de la temporada navideña en Palma y que este año contará con una propuesta muy especial: el musical de Aladdin, en colaboración con el Auditorium de Palma.
A partir de las 18 horas, los personajes del espectáculo recorrerán las instalaciones del centro comercial en un pasacalles lleno de música y color, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de saludarlos y hacerse fotografías con ellos.
El gran show de Aladdin dará comienzo a las 19.30 y se prolongará hasta las 20.05 horas, ofreciendo una puesta en escena cargada de magia, aventuras y música que harán las delicias de grandes y pequeños.
A las 20.15 horas tendrá lugar el encendido del árbol de Navidad de Porto Pi, un momento muy esperado que simboliza el inicio oficial de las fiestas en el centro comercial.
“El encendido de la Navidad siempre es un momento muy especial, pero este año lo vivimos con especial ilusión ya que coincide con el 30 aniversario de Porto Pi. Son tres décadas formando parte de la vida de Palma, acompañando a nuestros visitantes y compartiendo con ellos momentos únicos. Queremos celebrar esta fecha con la misma ilusión con la que abrimos nuestras puertas por primera vez, y qué mejor forma de hacerlo que dando la bienvenida a la Navidad con un espectáculo lleno de magia y alegría”, señala Ana López, gerente de Porto Pi.
Porto Pi consolida su papel como un espacio de encuentro y ocio familiar, ofreciendo experiencias únicas que van más allá de las compras y contribuyen a dinamizar la vida cultural y social de Palma durante las fiestas navideñas.
