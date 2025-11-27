Cómo llegar desde Mallorca y cuánto cuesta visitar los mercadillos navideños más bonitos de Europa

A poco más de una semana del puente de diciembre, los precios pueden variar de un momento a otro, pero las consultas realizadas hoy muestran que muchos de los destinos destacados por la última lista de National Geographic aún tienen vuelos desde Mallorca. Con algunas combinaciones directas, otras con una única escala y varias alternativas que permiten ampliar el viaje con trenes de corta distancia, el abanico sigue abierto para quienes buscan organizar una escapada navideña a algunos de los mercadillos más espectaculares del mundo.

Budapest: dos escenarios icónicos

Los mercados de Vörösmarty tér y el de la Basílica de San Esteban transforman el centro de Budapest en un espectáculo de luces, gastronomía caliente y ambiente clásico europeo. National Geographic destaca estos dos epicentros como los más representativos de la ciudad. El mercado abre del 25 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026, aunque el ambiente navideño se instala mucho antes. Desde Mallorca, la mejor opción para el puente es un vuelo con una sola escala, alrededor de 215 euros y con conexión razonablemente corta.

Salzburgo: tradición alpina

El Christkindlmarkt, uno de los mercados más antiguos del mundo (siglo XV), ocupa la plaza frente a la Catedral, bajo la sombra de la fortaleza de Hohensalzburg. Conciertos, exposiciones de belenes y recitales navideños al aire libre forman parte del programa cultural. Para llegar desde Mallorca, la opción más rápida requiere una escala y alcanza los 353 euros. No es el destino más económico, pero sí uno de los más atmosféricos de Europa.

Berlín: un clásico europeo

Berlín ofrece unos sesenta mercados, pero National Geographic subraya el del Palacio de Charlottenburg, uno de los más elegantes, con casetas calefactadas y artesanía de alta calidad. Abre del 24 de noviembre al 28 de diciembre de 2025. Desde Mallorca hay vuelo directo por alrededor de 300 euros, lo que lo convierte en una de las pocas capitales centroeuropeas accesibles sin escalas este puente.

Zagreb: ambiente balcánico y belén viviente

El mercado de la plaza del Rey Tomislav combina pista de hielo, música al aire libre y puestos de dulces locales como los licitar, los paprenjaci o las vanilin kiflice. Muy cerca, un belén viviente sorprende cada Adviento. Las combinaciones desde Mallorca rondan los 364 euros, aunque algunas escalas son largas. Existe otra opción por 429 euros que reduce tiempos de espera.

Berna: diseño suizo y cercanía ferroviaria

El Berner Sternenmarkt, en el parque Kleine Schanze, destaca por su diseño cuidado, sus cabañas con artesanía y gastronomía típica y su ambiente familiar con tiovivos y encuentros infantiles. Además, la ciudad cuenta con otros mercados secundarios muy valorados. No hay vuelos directos a Berna, pero sí a Ginebra, desde unos 80 euros. El trayecto en tren a Berna dura menos de dos horas, lo que convierte esta opción en una de las más cómodas y económicas de toda la lista.

Poznan: esculturas de hielo

Poznan combina los mercados de Stary Rynek y Wolnosci con una noria emblemática y un festival de esculturas de hielo. Cada año se estrenan tazas conmemorativas, objeto de colección habitual entre los visitantes.

Desde Mallorca, la opción mejor valorada requiere una escala y bordea los 252 euros, aunque implica traslado propio: hay que recoger equipaje, salir de la terminal y volver a facturar entre vuelos.

Dresde: el Striezelmarkt

Dresde se transforma por completo durante la Navidad, pero el mercado histórico Striezelmarkt, en la Altmarkt, es su joya más antigua, activo desde 1434. La pirámide Erzgebirge de 14 metros y su árbol monumental son sus grandes iconos. Las luces de Winterlights of Dresden, en la calle Praga, completan la experiencia.

La conexión más sencilla desde Mallorca se hace vía Múnich, donde también se celebra un gran mercado navideño, por unos 213 euros.

Viena: clasicismo imperial

El mercado de la Rathausplatz, lleno de luces, coros y actividades infantiles, es uno de los más elegantes de Europa. El ambiente se extiende al palacio de Schönbrunn, que también instala un mercado propio. Es uno de los destinos más asequibles del puente: 177 euros y vuelo directo desde Mallorca.

Colmar y Estrasburgo: dos joyas alsacianas, combinables en un mismo viaje

Colmar, con sus cinco mercados repartidos entre Petite Venise, la plaza de los Dominicos y la plaza de Juana de Arco, es uno de los escenarios más fotogénicos de Francia, con canales, entramados de madera y estética de cuento. Estrasburgo, por su parte, alberga el mercado más antiguo de Francia, centrado en la Plaza Broglie y saturado de luces y aromas especiados.

A Estrasburgo se llega desde Mallorca con una escala en Barcelona por 372 euros. Desde allí, Colmar queda a un corto trayecto por tierra, lo que convierte esta opción en un “dos en uno” perfecto.

Estocolmo: el destino más barato

El mercado del Gamla Stan funciona como un museo al aire libre donde los artesanos trabajan a la vista del público. El vino especiado, las calles medievales y el diseño sueco hacen de este mercado uno de los más auténticos del norte de Europa. Es el destino más económico para viajar desde Mallorca este puente: 92 euros ida y vuelta, vuelo directo.