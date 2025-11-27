Más grandes, destructivas y de gran impacto psicológico: así son las perforaciones nasales por cocaína

La difusión en TikTok de un vídeo en el que la artista Paris Jackson muestra una perforación en su tabique nasal ha puesto el foco sobre un problema cada vez más frecuente entre los jóvenes y cada más visto también en las consultas de otorrinolaringología. Lo advierte la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) que alerta sobre "el grave impacto" que el consumo intranasal de cocaína puede ocasionar en la anatomía y la salud nasal.

Un impacto que acaba de ser analizado en un estudio español recientemente aceptado en 'European Archives of Oto-Rhino-Laryngology', la revista científica europea de referencia en otorrinolaringología, el cual concluye que las perforaciones septales -la aparición de un orificio anormal en el tabique nasal, la estructura que divide las fosas nasales- causadas por cocaína son significativamente más grandes, más destructivas, más sintomáticas y con mayor repercusión emocional que las originadas por otras causas como cirugía previa, traumatismos o rinitis medicamentosa, una inflamación de la mucosa nasal causada por el uso excesivo y prolongado de descongestionantes nasales tópicos.

Casos vinculados

El trabajo, desarrollado en el Hospital Clínic y el Centro Médico Teknon (Barcelona) entre 2017 y 2024, ha analizado 152 perforaciones septales, de los que 57 casos están directamente vinculados al consumo recreativo de esta droga, lo que convierte la serie en una de las más amplias publicadas sobre este tipo de lesiones, de ahí su relevancia, subrayan los autores.

Las perforaciones por cocaína presentan dimensiones considerablemente mayores en comparación con las causadas por otros motivos

Los resultados, dicen, "son elocuentes". En primer lugar, las perforaciones por cocaína presentan dimensiones considerablemente mayores en comparación con las causadas por otros motivos. La media de la longitud alcanza 27,1 milímetros (mm), frente a los 18,9 mm observados en otros pacientes, y la altura llega a 18,6 mm frente a los 14 mm de los no consumidores.

El área total de la perforación prácticamente se duplica, con 444 milímetros cuadrados (mm²) frente a 231 mm², lo que se asocia al efecto vasoconstrictor y necrosante de la cocaína, capaz de generar isquemia, necrosis progresiva y destrucción del tabique nasal. Más del 82% de los consumidores presentaban perforaciones consideradas grandes, lo que explica la mayor complejidad en su abordaje y la necesidad frecuente de técnicas reconstructivas avanzadas.

Calidad de vida

En cuanto a los síntomas, los pacientes consumidores de cocaína refieren una afectación más grave, especialmente en lo referente a rinorrea (salida continua de moco por la nariz), obstrucción nasal y formación de costras. La rinorrea es significativamente más intensa que en otros pacientes y contribuye a un deterioro notable de la calidad de vida, ya que afecta al descanso, la respiración y la vida social.

El componente psicológico ocupa un papel destacado en este tipo de lesiones. El estudio muestra que el 57,8% de los consumidores percibe cambios estéticos en su nariz, pese a que solo un pequeño porcentaje presenta deformidad visible. Esta discrepancia apunta a un impacto emocional y de autoimagen significativo, que se suma a la elevada prevalencia de comorbilidad psiquiátrica detectada en este grupo: un 70,6% frente al 42,5% en pacientes con perforaciones de otras etiologías. Este conjunto de factores contribuye a un deterioro global mayor y a una vivencia más incapacitante del problema.

Las perforaciones septales provocadas por la cocaína suelen, además, necesitar procedimientos reconstructivos complejos debido a la gran extensión del daño anatómico y a la destrucción tisular, indican los especialistas. En algunos casos pueden incluso evolucionar hacia "lesiones destructivas de la línea media que afectan al paladar, los cornetes o estructuras óseas profundas". Por eso, el estudio insiste en la necesidad de un abordaje integral que incluya la valoración por otorrinolaringología, el control de la adicción y, cuando sea necesario, la atención en salud mental.