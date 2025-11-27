Dos de cada tres españoles piensa que España podría entrar en guerra en los próximos años

Dos de cada tres españoles ha pensado alguna vez que España podría verse involucrada en una guerra en los próximos años, y de ellos, más de la mitad (57%) cree que Rusia sería el país contra el que España entraría en conflicto, seguido de Marruecos (42,2%) y Estados Unidos (30,2%).

Así lo recoge el avance de resultados del 'Estudio sobre miedos e incertidumbres' que ha publicado este jueves el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a partir de 2.000 entrevistas telefónicas realizadas entre el 3 y el 11 de noviembre.

El sondeo señala además que un 68% de la población cree que el mundo va a peor, frente al 27,3% al que le pesan más las cuestiones que le hacen ser optimistas. Una situación que mejora ligeramente al ser preguntados por la situación actual de España: 67,7% pesimistas frente al 26,8% optimistas. El 73,9% de los españoles asegura no tener sentimientos de miedo de carácter general, y quienes sí los tienen (25,9%), temen por las guerras actuales (76,8%), por su salud física (72,6%) y mental (69,9%), por sus familiares (69,3%), por la inseguridad ciudadana (63,7%), por la ocupación ilegal (55%), por las catástrofes naturales (54%) y por el cambio climático (53,2%). En menor medida también les asustan los políticos (50,4%), los pagos pendientes o llegar a fin de mes (48%), el trabajo (33,9%), encontrar vivienda para alquilar o comprar (32,8%) o los estudios (17,4%).

El primer estudio que publica el CIS sobre miedos e incertidumbres señala además que el 76,9% de la población española se considera más bien optimista, mientras que el 14,5% declara ser más bien pesimista.

Siete de cada diez encuestados considera que ahora se vive mejor y se ha progresado más que en cualquier otro momento de la historia, aunque el 54,6% cree que en el futuro se vivirá peor o mucho peor que ahora, frente al 33,1% que apuesta por que será mucho mejor o mejor. El 37,1% de la población estima que ha recibido de la sociedad (asistencia sanitaria, educación, prestaciones sociales, servicios públicos, transporte, infraestructuras, pensiones, etc) más o menos lo que ha aportado con sus contribuciones, en tanto que el 25,6% cree que ha recibido más y el 35,8% menos de lo que ha aportado.

Según el CIS, el 56,7% de los españoles se declara católico, una cifra que aumenta 4 puntos respecto a la última encuesta publicada en mayo, y que pone de manifiesto la brecha entre practicantes (20,2%) y no practicantes (36,5%). Además, el 15,8% de los encuestados se declara ateo; el 11,9% no creyente; el 10,1% agnóstico y el 3,9% creyente de otras religiones.

Más de la mitad (52,9%) de quienes se definen como católicos o creyentes de otras confesiones nunca o casi nunca asisten a oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social como bodas, comuniones o funerales. Mientras, el 11,5% acude todos los domingos y festivos; el 4% varias veces a la semana; el 9,3% dos o tres veces al mes, y el 21,3% varias veces al año.