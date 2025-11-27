Llega desde Baleares la "solución definitiva" para dividir la cuenta entre amigos en los restaurantes: una app ibicenca con proyección europea

Chipinfy (chipinfy.com) se presenta como una solución tecnológica para el pago individualizado en comidas y cenas de grupo justo cuando arrancan las celebraciones navideñas. La plataforma permite escanear el ticket, seleccionar los productos consumidos y dividir la cuenta de forma sencilla y transparente entre los comensales, evitando confusiones y descuadres habituales en el momento de pagar.

En su presentación, el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ibiza, Alex Minchiotti, subrayó el alcance del proyecto: “Chipinfy es potencialmente una app con inclusión europea; países clave como Francia, Italia y Alemania pueden adoptarla como solución definitiva para la división de cuentas y los métodos de pago”. Desde el CentreBIT Eivissa, su delegado Daniel Juan destacó el arraigo local de la iniciativa: “Estamos inmensamente orgullosos de poder incubar el primer proyecto del CentreBIT con origen en Ibiza… Este respaldo es fundamental para fomentar el ecosistema de emprendimientos en la isla”.

El sector valora el impacto operativo. Nuria Riera (Ca n'Alfredo) y directiva de Pimeef Restauración aseguró: “Con chipinfy, logramos cobrar mesas grandes en la mitad del tiempo, lo que se traduce en mayor productividad y satisfacción para clientes y equipo de sala”. En la misma línea, Joan Roig, presidente de ABRE (Associació de Bars i Restaurants d’Eivissa), apuntó: “No solo agiliza la gestión del pago, sino que fomenta la armonía en las celebraciones”, especialmente en picos de demanda como verano y Navidad.

"Una necesidad del sector"

Para Jesse Krieg, cofundador de la empresa, la propuesta nace de una necesidad real del sector: “Hemos creado una herramienta que simplifica la experiencia de pago para los clientes y optimiza la gestión de las cuentas para los restaurantes, convirtiéndose en un aliado esencial para la eficiencia del negocio”.

Desarrollada por una startup ibicenca, Chipinfy ataca un problema cotidiano: el cobro de mesas de grupo. Su enfoque —digital, rápido y claro— libera tiempo del personal de sala, favorece la rotación de mesas y mejora la experiencia del cliente en fechas de alta afluencia. Con este lanzamiento, la compañía se posiciona como actor de la innovación turística, facilitando la vida a comensales y restaurantes y acelerando la digitalización de procesos en la hostelería.