Dónde viajar desde Mallorca en enero para empezar el año con sol: sitios más calurosos del mundo ahora mismo

Viajar en enero desde Mallorca suele significar elegir entre dos caminos: buscar un invierno más suave, sin grandes contrastes, o lanzarse directamente hacia destinos donde ahora mismo es pleno verano. Para muchos, empezar el año con sol es una forma de resetear la rutina, y lo interesante es que en el mapa climático global de estos días aparecen zonas del mundo con temperaturas altas y cielos despejados que pueden ser una alternativa perfecta para quienes quieren huir del frío europeo.

Calidez nacional

Para quienes prefieren quedarse en España, Canarias vuelve a ser el gran refugio de invierno. Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura mantienen temperaturas agradables incluso en enero, con días de playa y noches suaves, sin necesidad de vuelos largos ni cambios bruscos de clima. Es la opción ideal para quienes buscan sol sin complicaciones y con conexiones relativamente cómodas desde Mallorca.

Destinos internacionales

Si lo que se busca es un cambio de tiempo radical, entonces el mapa del mundo ofrece oportunidades completamente diferentes. En Córdoba, Argentina, el verano austral está en pleno apogeo: días largos, calor intenso y una vida urbana y cultural vibrante. Desde Mallorca, se puede llegar haciendo una escala nacional en Madrid y otra en Lima, Perú, hasta el aeropuerto de Buenos Aires o el de Córdoba.

Lo mismo ocurre en la costa de Brasil, donde ciudades como Fortaleza, Natal, Recife o São Luís viven ahora mismo temperaturas altas, playas interminables y una mezcla de cultura y naturaleza difícil de igualar. La conexión con Mallorca es sencilla: una única escala en Madrid nos permite llegar en tiempo récord.

Si se busca algo más remoto, el norte de Australia destaca por estar en una fase del año particularmente cálida, ideal para descubrir paisajes tan impresionantes como Dampier Peninsula o el Parque Nacional Kakadu, una joya natural con humedales, arte rupestre milenario y fauna salvaje. El viaje desde las islas es más complejo, y por ello se recomienda esta escapada para estancias más largas: para llegar a Sídney, se tiene que pasar antes por Barcelona y el Aeropuerto Internacional de Zayed, aunque las escalas pueden aumentar a hasta cuatro si lo que se desea es encontrar la ruta más económica.

El verano también se instala en buena parte de África austral, donde Sudáfrica, Namibia, Lesoto o Madagascar ofrecen clima cálido. Desde la vida cultural y la mezcla de océanos, hasta los desiertos o los paisajes verdes, estos destinos concentran ahora mismo algunos de los mejores climas del planeta. Depende del país, las conexiones con Mallorca pueden ser muy atractivas: para llegar a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, hay vuelos con una sola escala en una ciudad europa como Zúrich o Frankfurt.

En conjunto, enero ofrece desde Mallorca una diversidad fascinante: desde el clima amable de Canarias hasta los destinos internacionales donde es verano pleno.