Preocupación en redes por el salto de dos turistas a una cueva en Mallorca: “Que no os pillen"

Un vídeo que muestra a dos turistas, entre ellos un escalador profesional italiano que se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, saltando desde una perforación en una roca a gran altura al mar para caer en el interior de una cueva en Mallorca ha generado una auténtica avalancha de reacciones en redes sociales. La publicación acumula casi 3000 me gusta y 100.000 visualizaciones, y ha sido compartida ampliamente por su espectacularidad.

La hazaña que sorprende y divide

En el clip, se ve al escalador calcular la caída con precisión antes de lanzarse al vacío desde la perforación, atravesando varios metros de aire hasta impactar en el interior de una cueva. Muchos usuarios han aplaudido su destreza y arrojo, describiendo la acción como “valiente”.

Sin embargo, no todos los comentarios han sido positivos. Muchos residentes y aficionados mallorquines han expresado su preocupación sobre la difusión de lugares secretos y actividades peligrosas. “Que no os pillen los socorristas”, advierte un usuario, mientras otro añade: “Nunca enseñes cómo llegar a un sitio secreto, solo hace que más turistas quieran ir”.

El debate se centra en la seguridad de los visitantes y la preservación del entorno natural. La masificación de la cueva, ubicada en un tramo aislado del litoral mallorquín, podría generar riesgos tanto para quienes intentan replicar la hazaña como para el ecosistema local.

El vídeo evidencia cómo las redes sociales pueden convertir cualquier acción en un fenómeno viral, pero también plantea un dilema: cómo equilibrar la admiración por la valentía y la espectacularidad con la responsabilidad de proteger lugares naturales y la seguridad de los turistas en Mallorca.