El representante del Dalai Lama en España visita Mallorca: cuánto cuestan las entradas y dónde impartirá su charla

El reconocido monje budista tibetano Thubten Wangchen, representante del Dalai Lama en España y director de la Fundación Casa del Tíbet en Barcelona, llegará a la isla el próximo jueves 27 de noviembre de 2025 para impartir la conferencia “Valores Espirituales en el Mundo Moderno”. El encuentro, que se celebrará de 19.00 a 20.45 horas en el Espai Buit, ofrecerá tanto entrada presencial —35 euros— como acceso en streaming por 20 euros.

Un mensaje de ética más allá de la religión

En un momento histórico marcado por la prisa, la polarización y la pérdida de referentes, Wangchen propondrá una reflexión profunda sobre el desgaste de los principios que sostienen la convivencia: amor, compasión, altruismo y solidaridad. El monje insistirá en que, tal como repite el Dalai Lama, “la religión no es necesaria en la vida cotidiana, pero la ética sí”. Su ponencia girará precisamente en torno a esta idea: cultivar una espiritualidad personal que sirva de guía para actuar con respeto hacia los demás y hacia el planeta.

El representante tibetano, que ha viajado por más de 50 países, aportará una visión única: la de un hombre formado en la tradición monástica pero profundamente familiarizado con la mentalidad occidental, sus ritmos y sus contradicciones. Para Wangchen, el camino hacia una convivencia sana pasa por educar en el respeto mutuo y promover un diálogo interreligioso sincero en un mundo cada vez más diverso y multicultural.

Una vida marcada por el exilio y la enseñanza

Nacido en 1954 en Kyirong, “el Valle de la Felicidad”, vivió el exilio con solo cinco años tras la invasión china del Tíbet en 1959. Pasó su infancia como niño mendigo en Nepal e India hasta ingresar, gracias al apoyo del Dalai Lama, en la escuela tibetana de Dalhousie. A los 16 años entró en el monasterio de Namgyal, donde recibió enseñanzas directas del líder espiritual durante más de una década.

Su llegada a España en 1981 abrió un nuevo capítulo: la creación, en 1994, de la Fundación Casa del Tíbet, inaugurada por el propio Dalai Lama y con figuras como Richard Gere y Penélope Cruz entre los asistentes. Además de su labor cultural y educativa, Wangchen ha desempeñado un papel político como miembro del Parlamento Tibetano en el Exilio, cargo para el que ha sido elegido en tres ocasiones.