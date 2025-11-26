El viaje por carretera perfecto desde Mallorca: cinco días por la Navidad francesa

Si tienes coche, camper o autocaravana en Mallorca y quieres un plan distinto para estas fiestas, sube al ferry, cruza la península y arranca una ruta navideña de cinco días por pueblos y ciudades de Francia. Cultura, mercados, aparcamientos adaptados y la libertad de viajar a tu ritmo.

Salida: llevar el coche en ferry o arrancar en Barcelona

La ruta puede iniciarse embarcando el vehículo en un ferry nocturno hacia Barcelona, aprovechando la travesía para descansar y llegar a primera hora preparado para iniciar la ruta. Las travesías tradicionales desde Palma duran entre siete y ocho horas, aunque desde Alcúdia existen conexiones más rápidas de unas tres horas y media.

Alternativamente, el transporte puede alquilarse directamente en Barcelona, reduciendo tiempo de travesía a costa de no viajar con el equipo propio.

Día 1: Barcelona - Toulouse

El primer tramo hacia Toulouse ronda las cuatro horas y media. Durante el trayecto se encuentran opciones para detenerse y explorar, como Peralada, con su castillo y bodega, o cruzar la frontera para visitar Perpiñán y la fortaleza medieval de Carcasona, que añaden interés cultural sin desviarse de la ruta principal.

Fortaleza medieval de Carcasona, que añade interés cultural sin desviarse de la ruta principal. / tourismecarcassonne

Toulouse ofrece un ambiente navideño destacado: la plaza del Capitole se transforma en un poblado iluminado con chalés y puestos gastronómicos, y las calles decoradas al atardecer permiten disfrutar plenamente del espíritu de la Navidad.

Para pernoctar con vehículo, Toulouse cuenta con campings urbanos como Camping de les Violettes y Camping Le Rupé, así como aparcamientos para caravanas en las afueras, por ejemplo un terreno privado en Castelginest, 28 Impasse Douxillou, que ofrece electricidad y seguridad.

Estas y más opciones de alojamiento se pueden consultar en park4night, con un mapa interactivo con miles de puntos señalados por toda Europa.

Día 2: Toulouse - Lyon

La segunda jornada conduce hacia Lyon, un trayecto de unas cinco horas y media. Montpellier y Nîmes ofrecen paradas interesantes para descansar y estirar las piernas; el segundo conserva monumentos romanos como la Arena y la Maison Carrée. Lyon destaca por su tradición culinaria, mercados y actividades navideñas en distintos barrios.

Nimes conserva monumentos romanos como la Arena y la Maison Carrée. / Nimes Tourisme Congrès

En cuanto a alojamiento y pernocta, se encuentran opciones como Camping Barolles o Camping CityKamp Lyon, así como parcelas privadas en Épinouze, 870 route d'Anneyron, Quartier la Richaudière, a 14 km del Palacio Ideal del Fabricante de Caballos en Hauterives y 25 km del Parque Safari de Peaugres, que ofrecen electricidad y seguridad por 10 euros la noche.

Día 3: Lyon - Colmar

El tercer día se avanza hacia Colmar, pasando por Besanzón, con un trayecto aproximado de cuatro horas y veinte minutos. Colmar se caracteriza por su arquitectura de entramado de madera, calles engalanadas y mercados abiertos desde finales de noviembre hasta después de Navidad.

El viaje por carretera perfecto desde Mallorca: cinco días por la Navidad francesa / Christmas in Alsace

Para aparcar, las opciones incluyen el Parking Lacarre, gratuito en ciertos niveles y con tarifa reducida en niveles inferiores, o el Parking Montagne Verte y Parking Mairie, que ofrecen alternativas algo más alejadas del centro. También es recomendable reservar plaza en Parking Zenpark Champs de Mars, céntrico, cubierto, económico y con cancelación gratuita hasta 24 horas antes.

En cuanto a gastronomía, Colmar cuenta con restaurantes tradicionales y accesibles como Au Croissant Doré, una croasantería en el centro regentada por una cocinera octogenaria con décadas de experiencia, y Brasserie Schwendi, local amplio, con carta variada en inglés y horario flexible, ideal para comidas o cenas tras recorrer los mercados.

Para pernoctar en la zona con caravana, existen opciones como Caves Dietrich et Fils - Robert Dietrich, ubicadas en la Ruta del Vino, cerca de Eguisheim, con fácil acceso a carril bici que conecta con Colmar.

Día 4: Descanso opcional

El cuarto día permite recorrer la región de Colmar-Mulhouse con tranquilidad, visitar mercadillos y bodegas, y disfrutar de la gastronomía local. Los aparcamientos y áreas para caravanas facilitan organizar la jornada y permiten ajustar el regreso según conveniencia. Reservar plaza en parkings vigilados asegura comodidad y seguridad durante la visita a los mercadillos y restaurantes.

Día 5: vuelta a Barcelona

El último tramo comprende el regreso hacia Barcelona, planificando dos tramos de aproximadamente cinco horas cada uno, con posibilidad de parar en Valence para dividir el viaje. Otra opción consiste en salir un día antes desde Colmar para llegar a Barcelona al quinto día, o alargar la estancia y coger el ferry nocturno de regreso a Mallorca.