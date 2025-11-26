Europa aprende del sistema transfronterizo de España y Portugal para combatir incendios

Los incendios, después de las inundaciones, son la segunda gran amenaza natural para la población del Mediterráneo. Para profundizar en cómo responder ante estos fuegos cada vez más virulentos, la Comisión Europea y la organización intergubernamental Union for The Mediterranean (UfM), formada por 43 países de la UE y la cuenca mediterránea, han organizado esta semana en Barcelona unas jornadas de trabajo al más alto nivel, en las que ha estado presente EL PERIÓDICO, para compartir experiencias y afrontar los retos más inmediatos.

Uno de los objetivos comunitarios es reforzar la colaboración entre países a la hora de afrontar grandes incendios forestales. "Los incendios se desestacionalizan y en ocasiones son inesperados, por esta razón es imprescindible la coordinación entre Estados", afirma Giovanni di Giralomo, miembro de la Dirección General de Protección Civil de la Comisión Europea. Uno de los ejemplos más avanzados de cómo puede funcionar este trabajo transfronterizo es el protocolo que España y Portugal tienen en vigor y que se refuerza cada año.

"España tiene acuerdos con Francia, Marruecos y Portugal ante desastres naturales, pero los que tenemos con el país lusitano son clave para la extinción de fuegos", expone Daniel de Lucas, responsable de Protección Civil. Durante los últimos años, los incendios se han repetido en zonas cercanas a la frontera. "Compartimos información, pero también fórmulas operativas para trabajar con las comunidades locales a la hora de hacer prevención", detalla De Lucas.

Los efectos positivos de un fuego en una zona de los Pirineos. / Parc Natural de l'Alt Pirineu

El acuerdo entre países también incluye "mecanismos de respuesta rápida". "Este tipo de avisos tempranos, junto con la tecnología (drones) y la capacidad operativa de los cuerpos de extinción, son decisivos a la hora de gestionar el fuego", sostiene Dionysios Stotis, de la misma dirección general comunitaria. En un futuro, varios de los países miembros se proponen utilizar más el mecanismo de Protección Civil europeo.

Planificar el paisaje

En el taller, que ha tenido lugar durante el martes y el miércoles de esta semana en la sede de la Comisión Europea en Barcelona, también se ha puesto sobre la mesa una cuestión pendiente: la planificación del paisaje. Es cierto que se trata de un asunto que todavía no abordan todos los países. En muchas ocasiones, cuando un fuego se declara, la prioridad de los bomberos sigue siendo apagarlo.

No obstante, el responsable del GRAF (Grupo de Actuaciones Forestales) de los Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha mencionado la necesidad de analizar la situación de los bosques. ¿Cuáles pueden quemar de forma controlada? ¿Cuáles de ellos requieren ser gestionados urgentemente para reducir riesgos a inundaciones cercanas?

Cristophe Magny, director de Incendios y Servicios de Rescate del Departamento francés de Aude, también ha formulado la misma idea: "Hablamos de zonas de riesgo muy severo, en las que analizamos constantemente la humedad y ultimamos un dispositivo cada verano, pero también es importante ver qué hacemos sobre el terreno durante el resto de la temporada".

Desigualtades mediterráneas

Otros países mediterráneos que no forman parte de la UE todavía están lejos de dar este paso, según se ha evidenciado en sus exposiciones. De hecho, las diferencias operativas entre países, también en función de la capacidad económica, marca la respuesta ante un incendio forestal.

Ahmed Ejzayez, ministro de Protección Civil en Siria, admite que en su país hay zonas forestales "abandonadas" y subraya que las "telecomunicaciones limitadas" complican las tareas de extinción: "Hasta la fecha, no disponíamos de los avisos tempranos pero ahora estamos trabajando en ello". En Siria, también se han empezado a construir nuevas vías de acceso pensadas más en la respuesta a fuegos que en las conexiones interurbanas, detalla Ejzayez.

Su homólogo argelino, Abdelhafidh Ben Chickha, recuerda con tristeza los incendios de 2021, en la región de Tizi Ouzou. "Las llamas estaban impulsadas por las altas temperaturas en plena ola de calor y el fuego llegó a varias poblaciones, causando víctimas mortales", lamenta. Desde entonces, Argelia ha adquirido drones, ha modificado sus protocolos y ha creado un plan conjunto con Túnez, inspirado en parte en el de España y Portugal, para reaccionar mejor ante los incendios.