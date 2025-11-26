Las escapadas más baratas desde Mallorca para el puente de diciembre: lo que puedes encontrar ahora mismo

A medida que se acerca el puente de diciembre, la disponibilidad baja y los precios suelen subir rápidamente. Por eso, reservar cuanto antes es clave si quieres una escapada económica desde entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre de 2025. Aun así, hoy mismo todavía se encuentran tarifas muy competitivas, especialmente si se es flexible con los horarios o incluso con la posibilidad de salir el viernes o volver el martes a primera hora.

Vuelos baratos desde Mallorca para el puente de diciembre

En el ámbito nacional, varias rutas permanecen por debajo de los 100 euros incluso antes de aplicar el descuento de residente. Entre ellas destacan Valencia, Alicante, Barcelona y Sevilla. El caso más llamativo es el de Valencia, donde el comparador sugiere combinar la ida con Air Europa o Ryanair y la vuelta con Vueling para conseguir el precio más bajo. El resultado es un viaje que ronda los 30 euros ida y vuelta.

Para quienes buscan una escapada internacional, el Reino Unido vuelve a destacar como uno de los destinos más accesibles. Londres y Birmingham se mantienen alrededor de los 60 euros ida y vuelta, lo que convierte a estas ciudades en una apuesta segura para disfrutar del ambiente navideño sin disparar el presupuesto. A ellos se suman destinos invernales como Estocolmo o Ginebra, que rondan los 80 euros, ideales para quienes buscan mercados navideños o simplemente cambiar de paisaje.

Otro destino que se mantiene por debajo de los tres dígitos es Milán, especialmente si se combinan aeropuertos distintos: la ida al aeropuerto de Bérgamo (BGY) y la vuelta desde Malpensa (MXP).

Con precios tan ajustados y fechas tan próximas, la recomendación es clara: los planes hay que cerrarlos cuanto antes, porque estas tarifas pueden variar en cuestión de horas. Diciembre es uno de los meses más volátiles del año en lo que respecta a vuelos, y una oferta disponible hoy puede desaparecer mañana.