Estos son los vuelos más baratos ahora mismo desde Mallorca para diciembre

Diciembre es uno de los meses más caros para viajar, pero reservar ahora mismo desde Mallorca puede ser la clave para encontrar auténticos chollos antes de que llegue la Navidad. Según datos del comparador Skyscanner, aún existen ofertas nacionales y europeas por menos de 35 euros, e incluso destinos internacionales muy demandados que se mantienen por debajo de los 70. La anticipación, la elección de fechas y la flexibilidad en los días de viaje son los factores que marcan la diferencia.

Vuelos baratos desde Mallorca en fin de semana

El fin de semana del 12 y el 14 de diciembre, los vuelos nacionales se sitúan en mínimos. Barcelona, Madrid o Sevilla aparecen por unos 30 euros ida y vuelta, convirtiéndose en las opciones más económicas para una escapada rápida antes de las fiestas. Para quienes prefieren salir del país, la sorpresa está en Alemania, donde Colonia aparece desde 48 euros, mientras que Londres mantiene vuelos directos por cifras similares, algo poco habitual en plena temporada navideña. También destaca Bolonia, en Italia, que se sitúa en torno a los 59 euros ida y vuelta, y Lisboa, que se queda a las puertas por unos 60 euros.

Si se cambia de fin de semana, del 19 al 21 de diciembre, las recomendaciones del comparador se inclinan hacia destinos que combinan bajo precio y atractivo turístico. Milán se posiciona como una de las mejores ofertas del mes, con vuelos de 34 euros ida y vuelta, mientras que Salzburgo, uno de los destinos navideños más buscados de Europa por sus mercadillos y su ambiente alpino, aparece por 67 euros, y además con vuelos directos desde Mallorca.

Para quienes quieran viajar justo antes de Año Nuevo, del 26 al 28 de diciembre, las tarifas suben de forma notable. Aun así, lo más barato sigue siendo moverse dentro de España. Si el objetivo es salir al extranjero, Londres vuelve a destacar, con tarifas que —aunque más altas que a principios de mes— siguen por debajo de los 100 euros.

Escapadas internacionales de última hora por menos de 30 euros

La clave para conseguir las mejores ofertas, según Skyscanner, está en viajar entre semana, donde vuelven a aparecer precios muy bajos. Londres, del 1 al 4 de diciembre, vuelve a situarse en torno a los 30 euros ida y vuelta, lo mismo que Birmingham en las mismas fechas. Quienes busquen ciudades del norte encontrarán Hamburgo por precios similares del 4 al 5 de diciembre, o extendiendo la estancia del 4 al 11, manteniendo tarifas muy ajustadas.

También destaca La Valeta, en Malta, con vuelos del 3 al 7 de diciembre o del 10 al 17, ambos con precios muy cercanos a los 30 euros, una oportunidad para disfrutar de un destino templado y mediterráneo sin pagar el invierno europeo. Finalmente, Estocolmo presenta vuelos económicos entre el 8 y el 13 de diciembre, una ocasión ideal para visitar mercadillos, disfrutar de la nieve o simplemente vivir el ambiente escandinavo sin que el presupuesto sea un impedimento.

En un mes donde los precios suelen dispararse, estas opciones demuestran que aún es posible viajar desde Mallorca a destinos nacionales o europeos por menos de lo que cuesta una cena navideña. Reservar cuanto antes y ser flexible con las fechas es la estrategia definitiva para aprovechar diciembre sin renunciar a la ilusión de una escapada invernal.