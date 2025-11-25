Estos son los destinos para viajar más buscados por los mallorquines en noviembre

En vísperas de diciembre, cuando muchos residentes en Baleares empiezan a planificar sus vacaciones de invierno o sus escapadas navideñas, Google Trends dibuja un mapa muy revelador de sus intereses viajeros. Durante los últimos 30 días, el comportamiento de búsqueda muestra una mezcla de destinos cercanos, grandes ciudades del mundo y lugares exóticos que capturan la imaginación. La tendencia es clara: los mallorquines quieren viajar, y están explorando opciones muy diversas.

Escapadas nacionales desde Mallorca

A nivel nacional, Málaga y Madrid destacan como los destinos más buscados. Málaga aparece como una alternativa cálida y asequible para una escapada de invierno, mientras que Madrid se consolida como la capital navideña por excelencia, con sus mercados, luces y conexiones aéreas constantes desde Palma. Este auge puntual refleja el interés por viajes cortos y directos, ideales para un fin de semana o un puente.

Búsqueda de algo radicalmente diferente

Pero lo sorprendente está en el plano internacional: Tokio, Shanghái y Bali se han disparado en búsquedas desde Baleares. Japón vuelve a captar la atención, probablemente por su apertura total al turismo y el enorme atractivo cultural que despierta en invierno. Shanghái y el sudeste asiático, representado por Bali, también escalan posiciones, impulsados por ofertas de Black Friday y la búsqueda de destinos más cálidos para huir del clima europeo.

Paralelamente, las búsquedas que se mantienen al alza de forma sostenida giran en torno a los "vuelos baratos", un clásico potenciado por las campañas prenavideñas y los descuentos del Black Friday.

Vuelta a casa por Navidad

A esto se suma un interés persistente por los vuelos a Londres, un destino que nunca pasa de moda entre los isleños gracias a su oferta cultural y numerosos residentes de las islas que, a su vez, son ciudadanos ingleses. En el ámbito más local, los vuelos interislas cobran protagonismo conforme se acercan las fiestas, cuando muchos residentes regresan a casa por Navidad o se mueven entre Mallorca, Menorca e Ibiza para visitar a familiares.

Dentro de Europa continental, aparecen también entre los términos más buscados Holanda o Roma, destinos tradicionales pero que viven un repunte por su buena conexión aérea y por ser opciones versátiles para viajar en estas fechas. Roma, especialmente, destaca en diciembre por su ambiente festivo y su atractivo histórico.

A esta lista se suman también los grandes destinos invernales que cada año ganan fuerza entre los residentes de Baleares. Suiza, con sus paisajes nevados y mercados alpinos, es una búsqueda frecuente, al igual que Laponia, gracias al atractivo de Papá Noel, los huskies y las auroras boreales. Islandia despierta interés por sus glaciares y su naturaleza extrema, mientras que Disneyland París se mantiene como uno de los destinos estrella para familias, impulsado por su ambientación navideña y sus conexiones relativamente cómodas desde Palma.

Estados Unidos y Latinoamérica, protagonismo indudable

Si ampliamos el foco a los últimos siete días, el interés por Japón vuelve a intensificarse, confirmando una tendencia en crecimiento. Pero también emergen nuevas pautas: Nueva York y Atlanta, junto a otras ciudades de Estados Unidos, captan una parte importante del tráfico de búsquedas. El magnetismo navideño de Nueva York es incuestionable, y puede estar detrás de esta subida repentina.

Por su parte, Latinoamérica mantiene un papel muy relevante, especialmente en los vuelos hacia Cuba y Chile. Ya sea por motivos familiares, vacaciones largas o el deseo de disfrutar del verano austral, ambos destinos ocupan un lugar destacado en las preferencias de los baleares durante esta recta final del año.