El chef Pablo Izquierdo hace doblete en el concurso de cocina vegana de Palma

El chef Pablo Izquierdo Guerra, del restaurante Übeck Palma, se llevó dos galardones en el concurso de cocina vegana con producto local, ya que logró el primer puesto del certamen y el premio especial al mejor plato dulce. Su receta salada se titula La costa y la Tramuntana mientras que la dulce es Memorias de Mallorca, dos claros guiños a la inspiración que le ha transmitido su tierra de acogida.

El segundo puesto de la quinta edición del campeonato celebrado este lunes fue para el chef Carlos Ramírez, del restaurante La Mujer de Verde, también en Ciutat y heredero del decano de los vegetarianos en la capital balear, Bon Lloc.

Precisamente, Juanjo Ramírez fue uno de los homenajeados tras la competición en el restaurante del Real Club Náutico por «haber abierto en 1978 a los palmesanos una ventana al futuro desde su primer restaurante, donde durante más de tres décadas compartió una novedosa cocina basada en los vegetales. Comprendimos no solo la importancia del cuidado de la alimentación, sino también del medio ambiente», como alabaron de quien también está al frente con su familia en la recién galardonada La Mujer de Verde.

Los demás homenajes de anoche recayeron en Toni Rodríguez, de Wild Slice Academy, pionero al «eliminar los supuestos ingredientes inamovibles de la pastelería tradicional»; y en los programas de IB3 y RTVE Cinc dies y Saber vivir, respectivamente.

Las imágenes del campeonado de cocina vegana / Manu Mielniezuk

Participantes

En cuanto al tercer premio, se lo llevó el chef Gonzalo Alonso, del restaurante Aromata, gracias a una receta de ‘mole’ de algarroba y chirivía asada y un postre a base de naranja, almendra, algarroba y chirimoya. El galardón especial al mejor plato salado fue para Óscar Salas, del restaurante Aquiara, en Ciutadella.

Los participantes en esta quinta edición del concurso organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros Afincados en Balears (ASCAIB), presidida por Koldo Royo, fueron los citados y Agnès Barceló, de Plaer Vegetarià (Manacor); Bruno Salvatierra, de la Escola d’Hoteleria (UIB); José Luis Adán, del hotel Maristel, en Estellencs; Carlos Piedrabuena, del Izakaya (Palma); Oksana Fedun, del espacio gastronómico Dos Trazos (Sa Pobla); Alessia Carletti, de Temple Natura Café Garden (Palma); Roberto Sihuay, del restaurante barcelonés Macambo; y Rossibeth Baute, del hotel Mynd Adeje, en Santa Cruz de Tenerife.

Concurso pionero

Tal como resaltó Koldo Royo, este campeonato «pionero en España y Europa» en cocina vegana nació en Mallorca con la finalidad de «llevar a la normalidad esta modalidad y que pueda convivir en un mismo restaurante con carne y pescado, como también hay platos salados y dulces en una sola carta».

Cada vez es más habitual encontrar platos veganos en la oferta gastronómica y el certamen contribuye a dar más visibilidad a una cocina que puede ser «sofisticada, deliciosa y conectada con el territorio».