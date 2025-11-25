Escapadas navideñas desde Mallorca: destinos europeos poco conocidos a 2 horas de la isla

En pleno invierno, a veces las escapadas más memorables no son a las grandes capitales, sino a rincones europeos con encanto discreto. Desde Mallorca, se puede dejar el bullicio habitual para descubrir ciudades con tradiciones, historia y mercados navideños que inspiran, todo en un corto viaje y con propuestas diferentes.

Luxemburgo: Elegancia en pequeño formato

Luxemburgo, aunque compacto, brilla especialmente en diciembre gracias a su evento Winterlights, del 21 de noviembre al 4 de enero. Plazas como la Place d’Armes se transforman con casetas artesanales, una gran noria y un tren para los más pequeños. Además, su transporte público es completamente gratuito, lo que facilita moverse sin gastar de más.

Para llegar desde Mallorca, se puede volar directamente desde Palma hasta el aeropuerto de Luxemburgo. El trayecto dura aproximadamente 2 horas, lo que convierte este país en una escapada perfecta para un fin de semana navideño.

Tübingen: Navidad artesanal en el corazón de Alemania

Tübingen es una ciudad pequeña, con encanto universitario, puentes sobre el río Neckar y un casco antiguo de casas de entramado tradicional. Su Weihnachtsmarkt (mercado navideño) reúne más de 300 puestos artesanales con cerámica, juguetes de madera, tejidos y decoraciones hechas a mano la segunda semana de diciembre.

Una de las grandes atracciones es la bebida típicamente navideña llamada Feuerzangenbowle, un ponche con azúcar caramelizado. Tübingen es perfecta para quienes quieren evitar las multitudes de los mercados más grandes y disfrutar, aún así, del encanto de la Navidad de la Selva Negra. Para llegar desde Mallorca, hay vuelos directos de 2 horas a Stuttgart desde Palma, y en el mismo aeropuerto se puede coger un autobús a la ciudad.

Mercado navideño de Tübingen, a poco más de dos horas de Mallorca. / Baden-Württemberg | Tourismus

Monza: La pequeña Milán

Además, merece la pena considerar Monza, un destino muy especial a un tiro de piedra de Milán. Desde Mallorca hay un vuelo directo de poco más de 1 hora y 45 minutos hasta este área metropolitana de Italia. Una vez allí, un corto trayecto en tren o coche te lleva directamente al pueblo.

En diciembre y enero, Monza se viste de fiesta con su Villaggio di Natale en plazas como Carducci, Largo IV Novembre y San Paolo, donde encontrarás unos 30 chalés de madera, una pista de hielo, una tiovivo clásico de 10 metros y una Casa de Papá Noel. En el corazón de la ciudad se alza el imponente Duomo di Monza, una catedral de estilo gótico, con frescos en su Capilla de Teodolinda y el legendario Museo‑Tesoro con piezas vinculadas a la corona lombarda.