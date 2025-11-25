Un “sí” que emocionó en el Raïm Wine Fest de Palma: así fue la pedida de mano viral en pleno Parc de la Mar

La segunda edición del Raïm Wine Fest, celebrada el pasado 16 de noviembre en el Parc de la Mar, dejó mucho más que buenos vinos, música y ambiente festivo. Entre las más de 30.000 personas que pasaron por el evento, un momento se ha convertido en el auténtico protagonista de las redes: una pedida de mano sorpresa que pilló desprevenidos no solo a la pareja, sino también a quienes pasaban por allí.

El vídeo, compartido en redes sociales, acumula ya más de mil interacciones con mensajes de felicitación. En las imágenes se ve cómo la pareja disfruta entre los puestos de las bodegas cuando, de repente, uno de ellos se arrodilla con un anillo en la mano. Los asistentes que se cruzaban con la escena se quedan totalmente sorprendidos, algunos frenan en seco, otros sonríen y aplauden, y otros levantan el móvil para inmortalizar el instante.

Un festival multitudinario… y ahora también romántico

El Raïm Wine Fest volvió a demostrar que el vino de Mallorca está en uno de sus mejores momentos. Los bodegueros de Vi de la Terra Mallorca celebraron una acogida “mejor incluso que la del año pasado”, pasando de 38 a 50 bodegas participantes y ofreciendo una amplia variedad de blancos, tintos y rosados. “La gente se quedó con ganas el año pasado y este han repetido”, explicaban durante la jornada, que empezó al mediodía y no perdió ritmo hasta la medianoche.

En medio de ese ambiente festivo, la pedida de mano se convirtió en el inesperado broche romántico del día. Los usuarios no tardaron en convertir el vídeo en viral, celebrando tanto el gesto como el escenario: una tarde templada frente a la Catedral, música ambiente y copas de vino local como testigos.