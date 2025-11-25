Dos creadoras generan polémica al recrear el "bocata típico de Baleares": "Es un insulto"

Un nuevo vídeo viral de una pareja de creadoras de contenido especializada en gastronomía ha puesto el foco en uno de los bocatas más emblemáticos de Baleares. Las dos influencers, conocidas por recrear los bocadillos más populares de cada comunidad autónoma y probarlos ante miles de seguidores, han presentado su versión del clásico balear elaborado con sobrasada, queso de Mahón fundido en la sartén y miel.

Tras dar el primer bocado, una de ellas no ha dudado en elogiar la combinación: “La combinación es perfecta, le queda muy bien el queso porque no es demasiado fuerte. La grasa de la sobrasada con la miel queda muy bien. Entra solo”. Su compañera, más escéptica, matizaba: “La sobrasada no me hace mucha gracia pero hay que dar segundas oportunidades, solo a la comida. No es de mis bocatas favoritos, tengo que ser sincera. (…) Me lo esperaba mucho más invasivo”.

Aluvión de comentarios

El vídeo ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios, muchos de ellos centrados en los ingredientes utilizados. “Lo que más gusta es el pan… ¡cómo cruje!”, celebraba un usuario. Otros ponían el acento en la autenticidad del producto: “Si algún día tenéis la suerte de probar la sobrasada de verdad… y queso DO Mahón artesano, ahí vais a flipar de verdad”.

También ha habido recomendaciones culinarias: “La miel se le pone en sartén a la sobrasada; disfrutaréis mucho más y es como se hace correctamente”. Entre otras reacciones, mensajes sencillos como “Pintón, chicas!”.

Las creadoras responden a la polémica por la sobrasada

La avalancha de críticas sobre la calidad de la sobrasada utilizada ha obligado a las creadoras a intervenir. "Lo siento pero es un insulto para Baleares....", comentaba una usuaria, empujando a las influencers a responder: “Entendemos que no es la mejor del mundo y que hay de mejor calidad. Pero tratamos de dar a conocer la gastronomía de otros lugares lo mejor que podemos”. Pese al revuelo, el bocata balear ha vuelto a despertar curiosidad dentro y fuera de las islas, confirmando el tirón que tiene la cocina regional cuando se combina con entretenimiento y redes sociales.