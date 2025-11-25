Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gastronomía

El chef Pablo Izquierdo, de Übeck Palma: "Me encantaría ofrecer alta cocina de Michelin con precios para trabajadores"

El ganador del campeonato nacional de cocina vegana con producto mallorquín es autodidacta y ahora tiene como maestro a Javier Hoebeeck, que fue galardonado por la guía gastronómica más prestigiosa del mundo

Rafael Pérez, Javier Hoebeeck y Pablo Izquierdo con el primer premio del campeonato de cocina vegana

Rafael Pérez, Javier Hoebeeck y Pablo Izquierdo con el primer premio del campeonato de cocina vegana / .

Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

El chef Pablo Izquierdo, de Übeck Palma, tenía como referentes en su aprendizaje autodidacta a los estrellas Michelin a nivel nacional Dabiz Muñoz, Martín Berasategui y Quique Dacosta; y perfeccionó las técnicas de alta cocina en los fogones del restaurante de Ciutat Adrián Quetglas de la mano del chef Dunaew Mixail.

Ahora está con Javier Hoebeeck en Übeck, que también fue galardonado con una estrella, como Quetglas, y el joven cubano-español recién premiado en el concurso de cocina vegana con producto local aspira a ella.

«Sería un sueño y, de hecho, me estoy especializando en este tipo de cocina porque cuando decida emprender un proyecto propio, me encantaría crear elaboraciones como las del mundo Michelin y ofrecerlas a precios accesibles a la gente trabajadora. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar con esta clase de platos», destaca.

El plato salado

El plato salado / @leblancphotographer

Platos ganadores

Llegó a Mallorca a los 18 años, donde comenzó a trabajar en un hotel y le entró el gusanillo de la cocina. «Todos mis conocimientos los he adquirido con productos de aquí, con los que se puede hacer cualquier elaboración, tal como hemos mostrado en el concurso», afirma quien ahora tiene 22 años y a Hoebeeck como nuevo maestro en esta etapa de su vida. «Me está inspirando muchísimo», concluye el autor de los platos ganadores del campeonato nacional.

Sorprendió con un plato salado de sandía con tap de cortí napada con demiglace de algarroba, vino y colmenillas, acompañada de un aire de naranjas de Sóller, puré de almendra y un trampantojo de una oliva hecho de chutney de tomate de ramallet y jugo de olivas.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a la elaboración dulce, creó un trampantojo de un tomatito de ramallet hecho con helado de dicho tomate y una confitura de uvas Mantonegro, acompañado de un toffe de agave y polvo de almendra tostada, además de un trampantojo de una almendra hecho de praliné de almendra y confitura de higos.

El plato dulce

El plato dulce / @leblancphotographer

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
  2. Los caravanistas de Son Hugo crean una asociación de vecinos: 'La dirección de la piscina quiere que nos vayamos de aquí
  3. Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
  4. El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
  5. Pedro y Katty traspasan el bar La Última Parada: «Inventamos el bocadillo trifásico en Mallorca, nos ofrecemos a enseñar todo lo que sabemos»
  6. Denuncia la exhumación ilegal en una tumba en el cementerio de Génova
  7. El propietario de una villa turística ilegal de la red de Paco Garrido: “Yo no sé lo que hace ese señor, mi casa tiene licencia”
  8. El PSOE de Palma denuncia que el mercado navideño de sa Feixina 'es una falta de respeto a los vecinos y artesanos locales

Més denuncia en el Parlament el “abandono” del Llevant en conexiones de bus

Més denuncia en el Parlament el “abandono” del Llevant en conexiones de bus

Manifestación del Moviment Feminista de Mallorca por el 25N

Manifestación del Moviment Feminista de Mallorca por el 25N

Champions League: Chelsea - Barcelona, en directo

Champions League: Chelsea - Barcelona, en directo

Luis de la Fuente se fija en Jan Virgili: "Es un chico muy interesante"

Luis de la Fuente se fija en Jan Virgili: "Es un chico muy interesante"

El chef Pablo Izquierdo, de Übeck Palma: "Me encantaría ofrecer alta cocina de Michelin con precios para trabajadores"

El chef Pablo Izquierdo, de Übeck Palma: "Me encantaría ofrecer alta cocina de Michelin con precios para trabajadores"

VÍDEO | La manifestación transfeminista también planta cara al machismo: "Nos están asesinando"

VÍDEO | El Moviment Feminista de Mallorca recorre las calles de Palma por el 25N bajo el lema 'El machismo mata, la lucha feminista nos sostiene''

Tracking Pixel Contents