Desmantelamiento y prórroga
"¿Alargar las nucleares? No, gracias": Adenex, Ecologistas en Acción y Greenpeace exigen el cierre de la central de Almaraz
Organizaciones ecologistas unen fuerzas en Badajoz para presentar un manifiesto contra la prórroga de la vida útil de la planta nuclear cacereña
Las organizaciones ecologistas Adenex, Ecologistas en Acción y Greenpeace presentan este jueves, 27 de noviembre, en el Círculo Pacense de Badajoz su campaña conjunta “¿Alargar las nucleares? No, gracias”. El acto tendrá lugar a las 10:30 de la mañana y servirá para dar a conocer el manifiesto que exige el cumplimiento del calendario de cierre programado para la central nuclear de Almaraz.
Representantes de las tres entidades tomarán la palabra para alertar sobre la "amenaza" que supondría prorrogar la actividad de la central más allá de su vida útil prevista, argumentando que esto incrementaría los riesgos ambientales y de seguridad para la población extremeña y de las zonas limítrofes.
La iniciativa surge como una respuesta directa a las recientes consideraciones sobre una posible extensión de la operación de la planta. Según las organizaciones, Almaraz debe cesar su actividad en las fechas acordadas, dando paso a un modelo energético basado en las energías renovables y la eficiencia. La campaña busca movilizar a la ciudadanía y presionar a las autoridades para garantizar que el desmantelamiento de la central se realice según lo programado y con todas las garantías de seguridad.
La presentación marcará el inicio de una serie de acciones que las tres organizaciones llevarán a cabo para defender el cierre de Almaraz y promover una transición energética "justa y limpia".
