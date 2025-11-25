Las 11 estrellas Michelin de Mallorca se mantienen en 2026

El reconocimiento más preciado de la alta cocina, las estrellas que concede la Guía Michelin, no ha deparado sorpresas en Mallorca, ya que se mantienen para 2026 las 11 que la isla ostenta este año.

El único restaurante con dos estrellas es el regentado por el chef Álvaro Salazar, Voro, situado en el lujoso hotel Cap Vermell, en Canyamel.

Los demás establecimientos que conservan un galardón son el del chef Andreu Genestra, del mismo nombre y ubicado en el también exclusivo Zoëtry Mallorca; Béns d’Avall, en Sóller, liderado por el chef Benet Vicens; Dins, de Santi Taura, en el alojamiento turístico de sa Calatrava El Llorenç; Es Fum, con Miguel Navarro al frente de los fogones en el hotel Mardavall; el restaurante Fusión 19, en Playa de Muro, con los chefs Aleix Serra y Marc Marsol; Maca de Castro, en el puerto de Alcúdia; Marc Fosh, en Palma; Sa Clastra, del chef Jordi Cantó, ubicado en el hotel Castell Son Claret (es Capdellà) y Zaranda (Palma), liderado por Fernando Arellano.

Estrellas verdes

La prestigiosa Guía Michelin también concede estrellas a los restaurantes más sostenibles y en este caso Mallorca ha ganado una gracias al buen hacer de Terrae, el establecimiento de alta cocina del puerto de Pollença y David Rivas al frente de las elaboraciones. Los que conservan su estrella verde de años anteriores son los citados Andreu Genestra y Béns d’Avall, además de Ca na Toneta.

Dentro del archipiélago balear, la mala noticia se la lleva Eivissa, debido a que para el próximo año pierden su estrella Michelin los restaurantes Unic, Es Tragón y Etxeko by Martín Berasategui, en este último caso porque ha sido cerrado.

Los establecimientos de la Pitiusa mayor que continuarán con el prestigioso reconocimiento son La Gaia y Omakase by Walt. Respecto a Menorca, su alta cocina todavía no es lo suficientemente valorada por los inspectores de la guía gastronómica.

Novedades

Las principales novedades en el ámbito nacional son cinco nuevos restaurantes con dos estrellas, en concreto Aleia (Barcelona), con los chefs Paulo Airundo y Rafa de Bedoya; Enigma (Barcelona), que tiene a Albert Adrià al frente; La Boscana (Lleida), que ha recogido el cocinero Joel Castañé; Mont Bar (Barcelona), con el chef Francisco José Agudo; y Ramón Freixa Atelier (Madrid). En total, el número de establecimientos en España con el segundo mayor galardón que se pueda obtener son 37 gracias a las cinco nuevas distinciones.

La máxima categoría, las tres estrellas Michelin, se mantiene igual que este año, es decir, con 16 restaurantes en lo más alto de la gastronomía mundial. Entre ellos están los que llevan más tiempo en el firmamento culinario (Arzak y Akelarre) hasta incorporaciones más recientes, como Casa Marcial, Disfrutar o Noor, donde «cada uno mantiene un nivel de excelencia medido al milímetro, con propuestas que continúan marcando el rumbo de la alta cocina actual», destaca la guía francesa.

La gala de celebración y entrega de las deseadas chaquetillas con las estrellas bordadas tuvo lugar anoche en Málaga, fue presentada por Jesús Vázquez e hizo brillar a un total de 307 restaurantes, sobre todo a los de las 30 novedades, que se convertirán en los referentes de la alta cocina en 2026.