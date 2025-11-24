Polémica en redes: un vídeo genera debate al sugerir el alemán como idioma más hablado en Mallorca

Una plataforma de aprendizaje de idiomas ha revolucionado las redes con uno de sus últimos vídeos, en el que un reportero sale a las calles de distintas comunidades autónomas para preguntar a los viandantes cuáles creen que son los cinco idiomas más hablados en España. Lo que parecía un contenido ligero ha terminado convirtiéndose en un pequeño campo de batalla lingüístico, especialmente después de un comentario relacionado con Mallorca.

En el vídeo, la primera entrevistada acierta uno de los idiomas más mencionados en España: el inglés, aludiendo a su uso extendido pese a no ser oficial. Otros participantes responden correctamente con el castellano y el catalán, tres lenguas que efectivamente dominan el panorama lingüístico del país.

Sugerencias que no entraban en la lista

La confusión empieza cuando algunos entrevistados se aventuran a mencionar idiomas como italiano, francés o portugués, ninguno de los cuales figura entre los más hablados en territorio español. En ese punto, el vídeo empieza a tomar un giro cómico que rápidamente se ha prestado a interpretaciones y críticas por parte de los usuarios.

Uno de los momentos que más ha incendiado la conversación llega cuando una entrevistada intenta razonar su respuesta: “Quizás el alemán, por todos los turistas…”, sugiere. El reportero, consciente de la delicadeza del tema, responde entre risas: “En Mallorca puede… Bueno, me callo”. Un tema especialmente sensible en un momento de protestas y movilizaciones en Baleares por el impacto del turismo.

La lengua catalana, otro frente abierto

La polémica no se ha quedado ahí. Muchos usuarios han aprovechado para recordar que "català, valencià i balear formen part de la mateixa llengua", respondiendo así a quienes insinuaban que debían contabilizarse por separado.

Otros subrayan que, aunque el vídeo planteaba la pregunta en términos de “idiomas más hablados”, el inglés no es lengua oficial en España, por lo que —según argumentan— no juega “en las mismas condiciones” que las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas.

Lo que empezó como una pieza de entretenimiento sobre idiomas se ha convertido en un reflejo del complejo mapa lingüístico y social de España. El vídeo sigue acumulando reproducciones, comentarios y reacciones de usuarios que ven en él mucho más que una pregunta callejera.