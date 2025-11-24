Empieza el Concurso de Cocina Vegana de Palma: estos son los platos y participantes

La quinta edición del Concurso de Cocina Vegana Ciudad de Palma, que se celebra este lunes en el restaurante del Club Náutico, ha dado protagonismo al producto local en las recetas ofrecidas por los 12 participantes, procedentes de Mallorca, Menorca, Barcelona y Tenerife.

El campeonato impulsado por el chef Koldo Royo, presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros Afincados en Baleares (ASCAIB), quiere poner en valor los platos elaborados sin ingredientes de origen animal y que combinan técnica, sabor y ética. El jurado prima la originalidad, presentación, sabor y uso de ingredientes locales.

La cocina vegana puede ser "sofisticada, deliciosa y profundamente conectada con el territorio", tal como destacan y han querido demostrar los participantes.

Participantes

Agnès Barceló, del restaurante Plaer Vegetarià (Manacor), ha preparado para la receta salada un peixet de terra con guiso de otoño y coca de patata. El plato dulce ha sido 'Sa terreta', hecho con quenelle de algarroba, crema de batata endulzada con miel, almendras y hierbas dulces.

Bruno Salvatierra, estudiante de la Escola d'Hoteleria, ha elaborado el plato salado titulado 'De nuestra tierra a la boca' y el dulce 'Otoño entre granadas y algarrobas'.

Gonzalo Alonso López, del restaurante Aromata (Palma), ha creado una "mole” de algarroba y chirivía asada para la receta salada, mientras que en la dulce ha combinado naranjas con almendras, algarrobas y chirimoyas.

José Luis Adán, del hotel boutique Maristel (Estellencs), ha ofrecido al jurado una coliflor con almendra y café en el plato salado; y de postre un coulant de turrón con helado de almendra marcona.

El siguiente participante en mostrar sus dos platos ha sido Carlos Piedrabuena, del restaurante Izakaya (Palma), al que le ha seguido Carlos Ramírez, del restaurante La Mujer de Verde (Palma), que ha presentado una gyoza de otoño y, como plato dulce, canelón de fruta de la pasión y arroz glutinoso.

De Ciutadella ha participado Óscar Salas Palacios, del restaurante Aquiara; y después de él ha concursado Oksana Fedun Moroz, del espacio gastronómico Dos Trazos (Sa Pobla), con un falso canelón de calabacín y tofu con velouté de hinojo y cebolla tierna caramelizada, al que ha sumado el plato dulce Pavlova vegana con fruta de otoño de Mallorca.

Alessia Carletti, de Temple Natura Café Garden (Palma), ha presentado el plato salado titulado Coniglio alle Olive y el dulce Pannacotta Arabian Fusion.

Roberto Sihuay Ramírez, procedente del restaurante Macambo de Barcelona, ha elaborado una textura de patatas andinas y, de postre, un 'Latido maracuyá gianduja'.

Pablo Izquierdo Guerra, del restaurante del Hotel Formentor, ha presentado los platos titulados 'La costa y la Tramontana' y, para el dulce, 'Memorias de Mallorca'.

Procedente de Santa Cruz de Tenerife ha participado Rossiberth Baute Díaz, del hotel Mynd Adeje, con los platos 'Mediterráneo en rojo' y 'Rosa del Mediterráneo'.