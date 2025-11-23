Bayan Al Masri, de 'La isla de las tentaciones' a Miss Grand Baleares

Bayan Al Masri es la nueva Miss Grand Islas Baleares tras conseguir el título este pasado sábado en una gala celebrada en Calvià. La joven, conocida por el público por haber participado en la octava edición del programa La isla de las tentaciones, participará en el certamen nacional junto a Michelle Nicolás, coronada como Miss Grand Mediterráneo, y Evelyn Ranieri, Miss Grand Ibiza.

Las participantes en la gala final. / Juan Navarro

Bayan Al Masri tiene 24 años, es de ascendencia siria y se ha formado como higienista y protésica dental, pero debe su popularidad a su paso por el concurso La isla de las tentaciones y a sus publicaciones en redes sociales. Habla cinco idiomas y se le dan especialmente bien las matemáticas (de adolescente participó en campeonatos de cálculo).

La joven será una de las representantes de Baleares en la final nacional. / Juan Navarro

Las once aspirantes a Miss Grand Baleares que han participado en la final de este sábado se han preparado durante meses, en los que han trabajado su oratoria, la pasarela, el maquillaje, estilismo, también la nutrición, sus conocimientos de inglés y el entrenamiento físico.

Tras lograr sus respectivos títulos, Bayan Al Masri, Michelle Nicolás y Evelyn Ranieri continuarán con su preparación con la vista puesta en Miss Grand Spain 2026, final que tendrá lugar en Córdoba en abril.