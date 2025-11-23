Bayan Al Masri, de 'La isla de las tentaciones' a Miss Grand Baleares
La joven participará en la final nacional junto a Michelle Nicolás y Evelyn Ranieri
Bayan Al Masri es la nueva Miss Grand Islas Baleares tras conseguir el título este pasado sábado en una gala celebrada en Calvià. La joven, conocida por el público por haber participado en la octava edición del programa La isla de las tentaciones, participará en el certamen nacional junto a Michelle Nicolás, coronada como Miss Grand Mediterráneo, y Evelyn Ranieri, Miss Grand Ibiza.
Bayan Al Masri tiene 24 años, es de ascendencia siria y se ha formado como higienista y protésica dental, pero debe su popularidad a su paso por el concurso La isla de las tentaciones y a sus publicaciones en redes sociales. Habla cinco idiomas y se le dan especialmente bien las matemáticas (de adolescente participó en campeonatos de cálculo).
Las once aspirantes a Miss Grand Baleares que han participado en la final de este sábado se han preparado durante meses, en los que han trabajado su oratoria, la pasarela, el maquillaje, estilismo, también la nutrición, sus conocimientos de inglés y el entrenamiento físico.
Tras lograr sus respectivos títulos, Bayan Al Masri, Michelle Nicolás y Evelyn Ranieri continuarán con su preparación con la vista puesta en Miss Grand Spain 2026, final que tendrá lugar en Córdoba en abril.
- La Vieja del Visillo': abre en Palma un bar restaurante donde divertirse y sentirse como en casa de la abuela
- Palma enciende este sábado las luces de Navidad: hora, lugar de la fiesta y espectáculos
- Crece el número de turistas alemanes que denuncian multas por acceder a la zona de bajas emisiones de Palma
- Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido
- Otro barrio de Palma se suma a la indignación por la falta de luces de Navidad
- Pedro y Katty traspasan el bar La Última Parada: «Inventamos el bocadillo trifásico en Mallorca, nos ofrecemos a enseñar todo lo que sabemos»
- El encendido de luces de Palma abarrota la Plaza de España con un espectáculo acrobático
- El encendido de las luces de Navidad desborda Palma