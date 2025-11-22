Madrid une la creatividad latina y española

Fashion Week Latam no es solo una pasarela: es un encuentro cultural, un espacio donde el talento emergente y el consolidado dialogan con naturalidad y donde Madrid se convierte en puente entre dos mundos que comparten sensibilidad, raíces y una visión emocional de la moda. Desde su nacimiento en 2019, la propuesta se ha consolidado como una plataforma que impulsa a los diseñadores latinoamericanos hacia el mercado europeo, reforzando la proyección internacional de la moda de autor.

Y lo cierto es que esta séptima edición ha sabido honrar ese espíritu mientras celebraba «el legado y la continuidad de la moda», una frase que acompañó todo el programa y que resume a la perfección lo vivido en la pasarela: tradición, identidad, técnica, emoción y un futuro creativo que se abre paso con fuerza.

Fashion Week Latam nació como respuesta a una necesidad compartida: dar visibilidad al talento latinoamericano en un escenario europeo sólido, diverso y conectado. Madrid ofrecía el marco perfecto por su peso cultural, su proyección internacional y su capacidad para atraer a un público global. Desde entonces, la pasarela se ha transformado en una plataforma donde diseñadores, prensa, compradores y profesionales de ambos continentes pueden encontrarse, construir alianzas y explorar nuevas narrativas estéticas.

Ese espíritu de intercambio se percibe en cada edición: moda, arte, artesanía, innovación, herencia, color, memoria… Todo convive de manera orgánica y Madrid, como capital abierta y multicultural, lo recibe con naturalidad.

La primera jornada reunió propuestas diversas pero unidas por una misma coherencia emocional. Anielka Monge abrió el evento con una colección inspirada en Rubén Darío: vestidos etéreos, bordados que narran poesía y un aura de romanticismo que parecía flotar en el ambiente. El recorrido continuó con la precisión geométrica de Belkis Paz, que llevó la corsetería a un nivel escultórico, y con la explosión de color, ritmo y autenticidad de Annie Chajin, una diseñadora que convierte el folclore panameño en un estandarte de identidad.

Ágatha Ruiz de la Prada, madrina de la jornada, cerró con su universo simbólico y esa energía inconfundible que transforma cada pieza en un manifiesto alegre y vital.

La segunda jornada se abrió con la solemnidad barroca de Jesús Ramos, un creador que mezcla arte, espiritualidad y dramatismo con una sensibilidad profundamente personal. Paulina Luna llevó a la pasarela un viaje emocional que habla de renacer: texturas que evocan piedra, arquitecturas sicilianas y una mezcla de volumen y fluidez que resultó muy evocadora.

La firma colombiana Faride celebró sesenta años de historia con una colección dedicada a La Poetisa: delicadeza, romanticismo, introspección y una sastrería impecable que demuestra por qué su legado sigue vigente. Custo Barcelona cerró con una propuesta energética y futurista inspirada en Burning Man: metalizados, experimentación gráfica y ese lenguaje inconfundible que combina libertad, color y movimiento.

Más allá del programa oficial, esta edición ha demostrado que la pasarela no es solo un escaparate, sino una plataforma de oportunidad. Diseñadores que llegan desde Nicaragua, Panamá, Honduras, México, Colombia o Venezuela encuentran en Madrid un lugar donde su identidad no solo es celebrada, sino amplificada.

Ese cruce cultural continúa siendo su esencia: España aporta escenario, estructura y proyección y Latinoamérica aporta sensibilidad, artesanía, emoción y una fuerza creativa que no deja indiferente.