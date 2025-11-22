El padre de Chenoa lucha contra la sarna y la pobreza desde un geriátrico en Buenos Aires

La relación entre Chenoa y su padre biológico, José Carlos Corradini, ha sido prácticamente inexistente durante décadas. Los padres de la cantante se separaron cuando ella apenas tenía un año de edad y su hermano Sebastián, dos. Poco después, su madre decidió abandonar Buenos Aires y comenzar una nueva vida en Palma de Mallorca, donde rehízo su vida con Juan Antonio Marino, conocido como Tati, quien se convirtió en la figura paterna de los dos hermanos. La última vez que se vieron fue hace más de 25 años, y desde entonces no mantienen ningún tipo de contacto.

José Carlos Corradini, de 65 años, reside actualmente en un centro geriátrico en Buenos Aires desde hace aproximadamente dos meses. Su situación económica es sumamente precaria: vive con una pensión de apenas trescientos euros al mes, una cantidad que le resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Recientemente, su estado de salud ha empeorado tras contraer sarna en la residencia donde se encuentra.

En unas declaraciones a 'La Razón', el padre de la cantante ha expresado que se encuentra "más o menos" bien, pero que la situación es "desesperante". Ha explicado que le han aplicado un tratamiento a base de cremas y que, aunque no se trata de algo muy grave, es "una situación muy incómoda, embarazosa, que no le deseo a nadie". Según ha señalado, este tipo de problemas de salud son comunes en el lugar donde reside: "Si todos estuviéramos bien, no habríamos acabado acá".

El equipo de Europa Press ha podido hablar con Chenoa a su llegada a Barcelona, donde ha sido captada intentando pasar desapercibida cubriéndose el rostro con una mascarilla. La artista ha preferido guardar absoluto silencio cuando se le ha preguntado por la situación de su padre biológico tras su ingreso en el geriátrico. No ha querido pronunciarse al respecto, manteniendo una actitud reservada y evitando cualquier tipo de declaración sobre el tema.

Ante la insistencia de los reporteros al mencionarle que José Carlos habría contraído sarna, la cantante ha optado nuevamente por no responder, dejando claro que no tiene intención de hacer comentarios públicos sobre esta situación familiar. Su silencio ha sido total, sin ofrecer ninguna palabra que pudiera esclarecer su postura o sus sentimientos respecto al delicado momento que atraviesa su progenitor.