Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 21 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 21 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 17, 19, 29, 35 y 48 y las estrellas 09 y 5.
El código del Millón ha sido el VQF46275
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- Un turista alemán indignado al ser multado con 200 euros por conducir su Tesla eléctrico en la Zona de Bajas Emisiones de Palma
- Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido
- Jaime Martínez: 'Estamos preparados por si hay que cerrar las Avenidas para el encendido de luces de Navidad
- “20 euros pueden cambiar Mallorca”: el mensaje de tres mujeres que trabajan en el sector agrario
- El alcalde de Selva anuncia la contratación de su hijo en las redes sociales
- El temporal azota a Mallorca: frío, granizo y hasta un cap de fibló