Biel Ramon: "Representar a Baleares ganando el Campeonato Nacional de Coctelería es lo máximo"

El barman Biel Ramon se ha consolidado como uno de los grandes nombres de la coctelería española tras proclamarse vencedor del Campeonato Nacional de Coctelería, celebrado en Mallorca, y sumar varios reconocimientos en la misma edición, incluyendo el premio al mejor conocimiento, la mejor decoración y el título de mejor catador de España.

Para el mallorquín, representar a Baleares en un certamen de estas características ya era un gran logro y hacerse con la corona nacional representa "lo máximo". Ramon ha subrayado, en declaraciones a Diario de Mallorca, la importancia de poner en valor la tradición y la cultura de su tierra: "Defender nuestra historia, nuestra lengua y nuestra tradición fuera de Baleares es lo más grande que hay".

Entre los distintos premios obtenidos, ha destacado especialmente el de decoración, una categoría en la que reconoce haber invertido muchas horas de entrenamiento para alcanzar la perfección.

En cuanto a su estilo y creatividad, Biel Ramon se centra en el producto local. "Siempre intento que los cócteles pongan en valor los productos de Mallorca e Ibiza, como hierbas locales o licores artesanales, porque un cóctel hecho con estos ingredientes tiene mucho más valor", explica.

Su cóctel insignia, Póker de Reyes, que lleva perfeccionando desde hace más de diez años, le ha acompañado en muchos de sus éxitos y es ampliamente reconocido entre clientes y amigos.

Un Mundial de Coctelería a la vista

De cara al futuro, Ramon se prepara para el Mundial de Coctelería que se celebrará en Macao. Aunque aún queda un año para la competición, su objetivo es repetir sus éxitos en la prueba de conocimiento, una de sus fortalezas, y dar lo mejor de sí mismo para intentar traer un título mundial a Mallorca.

Sobre la evolución de la coctelería en las islas, reconoce un cambio notable: "Cada vez más eventos, bodas o inauguraciones incluyen coctelería, no solo con alcohol, sino con infusiones, limonadas y combinaciones que ofrecen una experiencia líquida más completa". Además de The Van Bar, un servicio de coctelería para eventos privados, Ramon gestiona el bar s’Avinguda d’Alaró.

En un guiño histórico y simbólico y ante la pregunta sobre un cóctel para celebrar los 50 años de democracia, el barman propone un clásico: el Cuba Libre, "un cóctel que simboliza la libertad y que tiene historia propia".