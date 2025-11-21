Biel Ramon se corona como el gran vencedor del Campeonato Nacional de Coctelería celebrado en Mallorca

El LXX Congreso Nacional de Coctelería, celebrado en Mallorca, concluyó este jueves 20 de noviembre y reunió a bármanes de todo el país en varias competiciones técnicas y creativas. La edición dejó una actuación destacada del equipo balear y coronó a los dos representantes que competirán en el próximo Mundial de Coctelería en Macao, China, entre los que se encuentra el mallorquín Biel Ramon.

Después de dos años siendo el número uno en Baleares y de haber sido Campeón Nacional de Conocimiento, el responsable del local The Van Bar, este año ha conseguido ser campeón de Cata, de Teoría, a la Mejor Decoración, por Equipos y Nacional Absoluto.

Por su parte, Ángel Pérez, de la coctelería Brassclub, obtuvo el premio a la mejor técnica y la victoria en la categoría Monin, sumando una actuación sólida dentro del campeonato.

El equipo balear lo completaron Manuel Perrone, responsable de Bar Events Mallorca, con experiencia en competiciones de flair, y Alberto Ramírez, de BB Cocktail Bar (Menorca), que participó por primera vez en un campeonato nacional.

Otros ganadores del Congreso

La competición más relevante, el Speed Challange, que determina a los representantes españoles para el Mundial de Coctelería en Macao, coronó a Biel Ramon y Johnny Aguilar.

En el Concurso de Sirope Sanz, los ganadores fueron Tamara Martín, Claire Lázaro y Nara Pala. Por su parte, el Gran Premio Gin Xoriguer & Schweppes reconoció a Guillem Fernández y también a Ángel Pérez por su destacada participación.

La Gran Final de Clásicos completó su podio con Rubén Zayas y Antonio Miñarro, junto a Biel Ramon como ganador absoluto. En las menciones especiales, se otorgaron reconocimientos a Ángel Pérez por mejor técnica, Napa por mejor decoración y Alejandro Gutiérrez por mejor degustación.