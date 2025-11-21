Biel Ramon se corona como el gran vencedor del Campeonato Nacional de Coctelería celebrado en Mallorca
El 'barman' competirá en un Mundial que tendrá lugar en Macao, China
El cierre de la LXX edición del Congreso reunió este jueves a expertos de todo el país en varias competiciones técnicas y creativas
El LXX Congreso Nacional de Coctelería, celebrado en Mallorca, concluyó este jueves 20 de noviembre y reunió a bármanes de todo el país en varias competiciones técnicas y creativas. La edición dejó una actuación destacada del equipo balear y coronó a los dos representantes que competirán en el próximo Mundial de Coctelería en Macao, China, entre los que se encuentra el mallorquín Biel Ramon.
Después de dos años siendo el número uno en Baleares y de haber sido Campeón Nacional de Conocimiento, el responsable del local The Van Bar, este año ha conseguido ser campeón de Cata, de Teoría, a la Mejor Decoración, por Equipos y Nacional Absoluto.
Por su parte, Ángel Pérez, de la coctelería Brassclub, obtuvo el premio a la mejor técnica y la victoria en la categoría Monin, sumando una actuación sólida dentro del campeonato.
El equipo balear lo completaron Manuel Perrone, responsable de Bar Events Mallorca, con experiencia en competiciones de flair, y Alberto Ramírez, de BB Cocktail Bar (Menorca), que participó por primera vez en un campeonato nacional.
Otros ganadores del Congreso
La competición más relevante, el Speed Challange, que determina a los representantes españoles para el Mundial de Coctelería en Macao, coronó a Biel Ramon y Johnny Aguilar.
En el Concurso de Sirope Sanz, los ganadores fueron Tamara Martín, Claire Lázaro y Nara Pala. Por su parte, el Gran Premio Gin Xoriguer & Schweppes reconoció a Guillem Fernández y también a Ángel Pérez por su destacada participación.
La Gran Final de Clásicos completó su podio con Rubén Zayas y Antonio Miñarro, junto a Biel Ramon como ganador absoluto. En las menciones especiales, se otorgaron reconocimientos a Ángel Pérez por mejor técnica, Napa por mejor decoración y Alejandro Gutiérrez por mejor degustación.
- Los funcionarios del Estado en Baleares cobrarán el mismo plus que los de Canarias: Consulta cómo queda la bonificación
- El invierno se adelanta en Mallorca: esta será la noche más fría del temporal que dejará lluvias y nieve en la isla
- Un turista alemán indignado al ser multado con 200 euros por conducir su Tesla eléctrico en la Zona de Bajas Emisiones de Palma
- Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido
- Jaime Martínez: 'Estamos preparados por si hay que cerrar las Avenidas para el encendido de luces de Navidad
- “20 euros pueden cambiar Mallorca”: el mensaje de tres mujeres que trabajan en el sector agrario
- El alcalde de Selva anuncia la contratación de su hijo en las redes sociales
- ¿Nevará hoy en Mallorca? La regla de los “nivofrikis” es clara: 'Con viento de mistral, no nieva