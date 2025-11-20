Chefs de toda España competirán en el V Campeonato Nacional de Cocina Vegana en Palma

Chefs de toda España competirán en el V Campeonato Nacional de Cocina Vegana Ciutat de Palma con Producto Local, que se celebrará el próximo lunes, 24 de noviembre, en el restaurante Tast del Club Náutico. En la anterior edición, el chef Benito Torres, de Can Simoneta, en Canyamel, fue el ganador.

Los cocineros elaborarán platos veganos con producto local que un jurado puntuará. / GUILLEM BOSCH

El campeonato está organizado por Ascaib, la Asociación de Cocineros y Reposteros Afincados en Baleares, presidida por Koldo Royo, y los chefs participantes deberán utilizar exclusivamente productos locales de Baleares. La entrada a esta competición culinaria, que comenzará a las 17 horas, es gratuita hasta completar aforo.

Los participantes presentarán platos que combinan técnica, sabor y ética, en una muestra de cómo la cocina vegana puede ser sofisticada, deliciosa y profundamente conectada con el territorio. El jurado estará compuesto por reconocidos profesionales del sector gastronómico, quienes valorarán la originalidad, presentación, sabor y uso de ingredientes locales.

Imagen de la última edición de este campeonato. / GUILLEM BOSCH

La regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer, ha destacado que este Campeonato Nacional de Cocina Vegana vuelve a situar a Palma como referente en innovación y excelencia gastronómica y ha agradecido la implicación y dedicación de Ascaib en su organización.

A la presentación del campeonato han asistido miembros de Ascaiba, entre ellos Koldo Royo, y Pilar Amate, consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca.