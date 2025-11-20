Chefs de toda España competirán en el V Campeonato Nacional de Cocina Vegana en Palma
La competición tendrá lugar el próximo 24 de noviembre en el restaurante Tast del Club Náutico
Chefs de toda España competirán en el V Campeonato Nacional de Cocina Vegana Ciutat de Palma con Producto Local, que se celebrará el próximo lunes, 24 de noviembre, en el restaurante Tast del Club Náutico. En la anterior edición, el chef Benito Torres, de Can Simoneta, en Canyamel, fue el ganador.
El campeonato está organizado por Ascaib, la Asociación de Cocineros y Reposteros Afincados en Baleares, presidida por Koldo Royo, y los chefs participantes deberán utilizar exclusivamente productos locales de Baleares. La entrada a esta competición culinaria, que comenzará a las 17 horas, es gratuita hasta completar aforo.
Los participantes presentarán platos que combinan técnica, sabor y ética, en una muestra de cómo la cocina vegana puede ser sofisticada, deliciosa y profundamente conectada con el territorio. El jurado estará compuesto por reconocidos profesionales del sector gastronómico, quienes valorarán la originalidad, presentación, sabor y uso de ingredientes locales.
La regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer, ha destacado que este Campeonato Nacional de Cocina Vegana vuelve a situar a Palma como referente en innovación y excelencia gastronómica y ha agradecido la implicación y dedicación de Ascaib en su organización.
A la presentación del campeonato han asistido miembros de Ascaiba, entre ellos Koldo Royo, y Pilar Amate, consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca.
