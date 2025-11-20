Tráfico aéreo
El aeropuerto de Sevilla vuelve a operar tras retirar un avión que aterrizó de emergencia
Un aparato de la compañía Ryanair que se dirigía a Marrakech con 180 pasajeros a bordo tuvo que volver a la terminal tras detectar una avería en el tren de aterrizaje
Ana Ramos Caravaca
Un fuerte dispositivo de emergencias se ha desplegado en el aeropuerto San Pablo de Sevilla por el aterrizaje de emergencia de un avión con 180 pasajeros que se dirigía a Marrakech. Según han confirmado fuentes de Aena, la aeronave, de la compañía Ryanair, había salido con destino a la ciudad marroquí cuando se percató de una avería en el tren de aterrizaje, por lo que tuvo que volver al aeropuerto sevillano y realizar la maniobra de emergencia para tomar tierra.
Según ha dado a conocer Emergencias 112, sobre las 16:50 horas ha recibido el aviso de un avión que se veía obligado a sobrevolar el aeropuerto, ya que tenía una avería en el tren de aterrizaje y no podía continuar con su viaje.
Al conocer la situación, en el lugar se ha desplegado un dispositivo de emergencias compuesto por bomberos de Sevilla y la Diputación, Policía Local y Nacional y un equipo de sanitarios a modo preventivo. Hasta que no han dado con la forma de aterrizar, la aeronave ha estado sobrevolando el espacio aéreo, agotando el combustible, hasta que ha podido tomar tierra.
El Centro de Control Aéreo ha confirmado que durante el aterrizaje no se han producido daños ni heridos. En el avión viajaban unos 180 pasajeros. Aena también ha informado de que la pista donde ha aterrizado el avión ha permanecido inoperativa más de dos horas, ya que ha sido necesario remolcar el avión porque no tiene tren de aterrizaje.
Durante ese tiempo no han despegado ni aterrizando vuelos en el aeropuerto, desviando el tráfico aéreo a los aeropuertos cercanos de Málaga y Jerez.
