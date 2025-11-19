Laura Escanes tiene nueva casa en Menorca: así la ha enseñado en sus redes

La empresaria y creadora de contenido Laura Escanes ha mostrado por fin cómo es la vivienda que acaba de comprar en Menorca, un sueño que llevaba años persiguiendo y que por fin ha podido cumplir. Hace unas semanas compartió la noticia con sus seguidoras visiblemente emocionada, y ahora ha decidido enseñar cada rincón de la casa en un vídeo de YouTube.

Aunque aún queda trabajo por hacer y faltan muebles y detalles, el adelanto que ha mostrado deja claro que se trata de una casa espectacular, luminosa y con un encanto natural que promete convertirse en su refugio perfecto. Escanes ya ha adelantado que quiere mantener un estilo rústico y tonos neutros.

Una vivienda unifamiliar junto al mar

La casa está situada a apenas dos minutos de una cala y cuenta con cuatro habitaciones. La entrada principal incluye una terraza que da paso a una piscina privada, y un acceso lateral conduce a la puerta principal de la vivienda. Nada más entrar se encuentra un amplio salón-comedor conectado con una moderna cocina abierta, equipada con muebles blancos y toques en gris oscuro. La estancia se ilumina gracias a unas grandes puertas correderas acristaladas que dan paso directo al jardín y al área de la piscina.

En la planta baja se encuentra también un dormitorio destinado a invitados, con su propio armario, y un baño con ducha situado justo al lado.

En la planta de arriba se distribuyen tres habitaciones, todas con paredes blancas que potencian la sensación de amplitud. Hay un baño común y un espacio especialmente pensado para Roma, la hija de Laura, donde quiere colocar literas para que pueda invitar a sus amigas.

La suite principal destaca por su tamaño, la terraza privada y un baño propio que, según ha adelantado la influencer, será una de las estancias que más cambios experimentará.

Las reformas: baños con estilo rústico y mobiliario a medida

Aunque la casa es de obra nueva y está lista para entrar a vivir, Escanes quiere realizar reformas en los tres baños. Su intención es darles un aire más rústico, añadir detalles de color en las baldosas de las duchas y encargar muebles a medida para las zonas del lavabo. También planea retirar el bidé porque asegura que no lo utiliza.

¿Dónde está ubicada la casa de Laura Escanes en Menorca?

Esta casa de dos plantas y cuatro habitaciones se encuentra en el norte de la isla, concretamente en la urbanización de Son Parc, que forma parte del municipio des Mercadal, situado en el centro de Menorca.

Una noticia no exenta de polémica

Laura Escanes anunció la compra de la casa el pasado 30 de septiembre en un video compartido en su cuenta de Instagram y, aunque la publicación se llenó de mensajes positivos que felicitaban la creadora de contenido, también hubo algún usuario que no vio la noticia con tan buenos ojos.

Una usuaria comentaba "estoy muy contenta por ti, Laura, sé que amas Menorca de verdad. Pero es una lástima que la gente de aquí no nos podamos permitir una casa en el lugar donde vivimos", haciendo referencia al grave problema de vivienda que viven los menorquines; otra cuenta señalaba "y los médicos y profesores que están destinados en las Baleares sin poder pagar el alquiler". Un tercero añadía "Gracias por quitar vivienda a los menorquines, gracias por invadirnos la isla y echarnos de ella, gracias por especular y jugar a los ricos... gracias por hacer de Menorca el infierno de los residentes".