Nacimientos
La natalidad en España se mantiene a la baja con 318.005 nacimientos en 2024
El número de nacimientos desciende un 0,8 por ciento respecto al año anterior
EFE
Madrid
La natalidad en España en 2024 ha descendido en un 0,8 por ciento respecto al año anterior con 318.005 nacimientos, con lo que continúa la tendencia a la baja de la última década.
Así lo detalla la encuesta sobre el Movimiento Natural de Población, que incluye matrimonios, nacimientos y defunciones correspondiente al 2024, que el INE ha publicado este miércoles.
