La esperanza de vida en España llega hasta los 84,01 años, una cifra nunca alcanzada

La esperanza de vida al nacimiento aumentó en 0,24 años en 2024, hasta situarse en 84,01 años, una cifra que nunca antes se había alcanzado, según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el movimiento natural de la población al cierre del año pasado.

Según el informe, hecho público este miércoles, por sexo, la esperanza de vida de los hombres subió 0,27 años, hasta los 81,38, mientras que la de las mujeres aumentó en 0,19 años, hasta los 86,53.

Así, de acuerdo con las condiciones de mortalidad del momento, una persona que alcanzó los 65 años en 2024 esperaría vivir, de media, 19,87 años más si es hombre y 23,64 años más si es mujer, detalla el INE.

El informe también señala que, durante 2024 fallecieron en España 436.118 personas, lo que supone seis defunciones menos que el año anterior.

Por edad, destacó el descenso en las defunciones de personas entre 85 y 89 años (del 6,0% respecto a 2023), que se produjo tanto en hombres (del 5,3%) como en mujeres (del 6,7%).

Por su parte, la tasa de mortalidad infantil aumentó cuatro décimas y se situó en 3,04 defunciones infantiles por cada 1.000 nacidos vivos.

Así pues, el saldo vegetativo de la población residente, que se calcula por la diferencia entre nacimientos de madres residentes y defunciones de residentes en el país, fue de menos de 116.056 personas en 2024, lo que supone un dato negativo por octavo año consecutivo.

El informe, que detalla los nacimientos, defunciones y matrimonios de personas ocurridos en territorio español, se elabora con datos recogidos del Boletín estadístico de parto, del Certificado médico de defunción/Boletín estadístico de defunción y del Boletín Estadístico de Matrimonio.

También se recoge información de los datos grabados por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como de los ficheros de grabación remitidos por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes relativos a defunciones, nacimientos y matrimonios.