Denuncian que un acto taurino en Muro permite comprar entradas a menores sin un adulto

La Fundación Franz Weber ha denunciado que la página web oficial del acto taurino anunciado para el próximo 7 de diciembre en la plaza de toros de Muro permite la adquisición de entradas a menores sin necesidad del acompañamiento de adulto que exige la normativa balear.

Así, los naturalistas han registrado un escrito ante el Govern advirtiendo que la ley que regula las corridas de toros y de protección de los animales, modificada el año pasado en el Parlament para permitir el acceso de menores a eventos taurinos, prohíbe su acceso hasta los 16 si no van acompañados por una persona adulta.

Sin embargo, según han expuesto en un comunicado, esta página web permite realizar todo el proceso de adquisición de una entrada, incluso con datos inventados, a menores sin solicitar la compra de un tique de adulto.

La fundación ha lamentado que el Ayuntamiento de Muro arriente la plaza "de forma 'low cost' mientras no se preocupa en absoluto de lo que sucede alrededor de la misma".

Además, han criticado que el Govern, a través de la Oficina Balear de Infancia y Adolescencia (OBIA), no inicie ninguna investigación cuando existen situaciones que, a su parecer, pueden comprometer el marco legislativo de las Islas.

Según han recordado, observaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas incluyen la petición de alejar a las personas menores de la violencia de la tauromaquia.

"El Ejecutivo balear incumple esta observación desde 2024 y ninguno de sus departamentos parece estar interesado en vigilar el cumplimiento de la lamentable reforma legal, que tres décadas después, permite la entrada de menores para visualizar violencia explícita sobre animales y personas", han concluido.