Ferran Adrià se reúne con entidades sociales y con el chef Kike Erazo durante su visita a Mallorca

El conocido chef Ferran Adrià se ha reunido con representantes de entidades sociales de Baleares y también ha visitado el restaurante Morralla, del cocinero Kike Erazo, aprovechando su estancia en Mallorca, donde también ha impartido un curso de gestión en restauración.

CaixaBank, en colaboración con elBullifoundation, ha reunido en Palma a entidades sociales de Baleares que desarrollan proyectos de restauración o formación en hostelería con colectivos vulnerables en la sede de la Fundació Sa Nostra en Can Tàpera, para compartir con Ferran Adrià su visión sobre la gastronomía, la gestión y la creatividad aplicadas a la restauración.

Según ha informado CaixaBank, el objetivo de este encuentro ha sido impulsar la profesionalización de estas iniciativas sociales y fomentar nuevas oportunidades de inserción sociolaboral en el sector hostelero de las islas.

En la charla con el reconocido chef y presidente de elBullifoundation han participado María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Baleares, Gabriel Lladó, presidente de la Fundació Sa Nostra, y representantes de diversas entidades sociales.

Durante la sesión, en la que las entidades sociales han podido plantearle cuestiones a Ferran Adrià, el cocinero ha insistido en la necesidad de «entender qué hacemos y por qué lo hacemos» como base para innovar y gestionar con éxito, y ha destacado que este tipo de iniciativas generan «un impacto que va mucho más allá de la cocina».

El encuentro ha finalizado con un desayuno elaborado por algunas de las propias entidades participantes, que ha permitido mostrar el trabajo culinario y formativo que llevan a cabo en sus centros y proyectos de inserción, ha informado CaixaBank.

Visita al ganador de TaPalma 2025

Posteriormente, Ferran Adrià ha acudido al restaurante Morralla, en Can Valero, donde se ha reunido con el chef Kike Erazo y su equipo. Allí, los dos cocineros han hablado sobre creatividad, innovación y el producto de proximidad, mientras el chef argentino afincado en Palma elaboraba y daba a probar al catalán su tapa Croa-Lamar con la que ganó el concurso TaPalma 2025.

Ferran Adrià, con el equipo el restaurante Morralla, en Palma. / TaPalma

Kike Erazo ha agradecido la visita y ha subrayado: "Que Ferran Adrià venga a nuestra casa ha sido una alegría y un encuentro muy importante para mí, para mi trayectoria y en mi carrera, y poder mostrarle la tapa ganadora ha sido fenomenal".

A este encuentro también han asistido representantes de la Fundació “la Caixa”, CaixaBank y otros invitados vinculados al sector gastronómico y al certamen TaPalma.