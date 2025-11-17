Uno de cada 20 diagnósticos de cáncer de pulmón ya se produce antes de los 50 años: "Rompe con el patrón clásico"

Uno de cada 20 diagnósticos de cáncer de pulmón ya se produce antes de los 50 años, lo que refuerza la necesidad de estrategias de prevención temprana y detección precoz. "Estamos viendo un incremento de diagnósticos de cáncer de pulmón en personas más jóvenes, algo especialmente preocupante porque rompe con el patrón clásico de una enfermedad asociada a edades avanzadas", señala el doctor Mariano Provencio, presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP).

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que se celebra este lunes, el GECP, formado por más de 700 especialistas y 190 centros hospitalarios de toda España, lanza la campaña 'Datografía del cáncer de pulmón', que busca poner rostro y datos al impacto social de esta enfermedad. El proyecto se apoya en el Registro de Tumores Torácicos (RTT) del GECP, que reúne información clínica y demográfica de más de 40.000 pacientes, convirtiéndose en la base de datos sobre la patología más extensa de España y una de las más grandes de Europa.

Rostro de mujer

Con los datos del Registro, los especialistas de pulmón ponen el foco en el impacto de la neoplasia, que sigue creciendo en mortalidad, espoleada por una mayor incidencia entre el sexo femenino, señalan. Así, sigue siendo un tumor con rostro mayoritariamente masculino, pero con incidencia creciente en mujeres.

De los 32.610 pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) registrados por el GECP, el 72,2% son varones y el 27,8% mujeres. "Aunque el perfil masculino sigue predominando, la incidencia femenina continúa en aumento, especialmente en mujeres jóvenes no fumadoras con tumores de tipo adenocarcinoma o con mutaciones genómicas tratables" detalla el doctor Provencio.

Según datos del INE, el cáncer de pulmón es el tumor más mortal, con 23.239 fallecimientos en 2024, lo que supone un aumento del 1,9 % respecto al año anterior. De estas muertes, 6.679 correspondieron a mujeres, lo que representa un incremento del 7 % interanual en la mortalidad femenina asociada a esta patología. "España el país occidental donde más crece el cáncer de pulmón femenino", asegura Provencio.

Estadio avanzado

Según datos del Registro, el grupo más numeroso de pacientes (34,3%) se diagnostica entre los 60 y 70 años, seguido por los de 70–80 años (28,2%). Los especialistas también destacan que, pese a haber experimentado una leve mejoría en los últimos años, todavía más de la mitad de los pacientes son diagnosticados en fases avanzadas.

Como detalla Bartomeu Massuti, secretario del GECP, "más de la mitad de los pacientes (56%) llegan al diagnóstico en estadio III o IV, cuando las opciones de curación son más limitadas. Los estadios IVB y IVA son los más frecuentes, mientras que solo un 10% se detectan en fases tempranas", apunta.

Estantes de un estanco llenos de cajetillas de tabaco. / Europa Press

El tabaquismo sigue presente como causa directa de la enfermedad: el 40,9 % de los pacientes registrados en el RTT eran fumadores activos al ser diagnosticados y el 46,4 % exfumadores, reflejo del impacto acumulado del tabaco. Sin embargo, más de un 11% de los pacientes nunca han fumado, un grupo que crece de forma sostenida, sobre todo entre mujeres. "La evidencia apunta a posibles factores ambientales, como la contaminación atmosférica y a alteraciones genéticas específicas", asegura Massuti.

El de pulmón es el tumor más letal en España: solo 3 de cada 10 pacientes sobreviven a cinco años. Pese a ello, la supervivencia ha mejorado un 12 % en la última década, en buena parte gracias a la investigación. Las terapias dirigidas y la inmunoterapia han transformado el pronóstico de este tumor en etapas avanzadas y las nuevas estrategias de tratamiento preoperatorias han alcanzado cifras de respuesta y supervivencia muy elevadas en estadios iniciales.

La supervivencia

Desde el GECP se destaca, finalmente, que sólo el 4% de la inversión pública en cáncer se destina al pulmón, pese a ser el más mortal. "Invertir en investigación no es una opción, es una necesidad. Cada nuevo estudio clínico abre una puerta a tratamientos más efectivos y a diagnósticos más tempranos. La infrafinanciación frena los avances", afirma el secretario del GECP.

Los datos de RTT del GECP reflejan, además, que el acceso a pruebas genómicas ha mejorado significativamente (más del 80 % de los pacientes acceden en España a pruebas genómicas, clave para la medicina personalizada).