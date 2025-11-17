Un africano en el Consolat del Mar

Yusef prepara con sus colaboradores el discurso de asunción en una oficina amplia y luminosa cerca del Consolat del Mar. Son jornadas agitadas, sin descanso, con todo tipo de reuniones febriles, a contrarreloj. Sobre el escritorio, a la izquierda, poblado de papeles y carpetas, hay un portarretrato con una foto de Yusef dormido en el tren en los brazos de su madre. Ella está de pie junto a la puerta, a pocos meses de llegar desde Argelia en patera tras cruzar Mauritania en una travesía que aún le trae pesadillas. Allí está él: su abrigo amarillo, la cabeza recostada, los labios gruesos sellados, la nariz pequeña, el cabello enrulado y cortísimo. Yusef recuerda aquellos años en la escuela, las clases de castellano y catalán, al invencible Palma Futsal, los sábados alentando al Atlético Baleares con tesón; también se ve bailando frente al espejo imitando a Rels B.

Del lado derecho, Yusef, sonriente, posa en una imagen reciente en Naciones Unidas junto a Zohran Mamdani, exalcalde musulmán de Nueva York, y con el laborista Sadiq Khan, exalcalde de Londres nacido en Pakistán, de quienes recibió consejos y recomendaciones.

Mientras mira su móvil y responde un correo electrónico, una manifestación reclama su presencia con carteles de apoyo, con banderas partidarias. Yusef se asoma al balcón, saluda con los brazos, sonríe. «Fuerza Yusef, confiamos en ti», le gritan emocionados.

A lo largo de la campaña electoral, insistió en ideas como «renovación», «liderazgo», «consenso», «igualdad de oportunidades» y «valorización de la cultura extranjera» en cada pueblo que visitó, en cada calle que caminó.

En esta línea, profundiza la primera parte del mensaje con la intención de convencer, de desplegar una sensibilidad que irradie en toda la población. De este modo, Yusef, junto a sus colaboradores, delinean y conforman el eje político, buscan sentar las bases, las directrices de la gestión que se avecina, definir un rumbo.

En cambio, la segunda parte apela a lo emotivo, al carácter excepcional del nuevo liderazgo que asoma. Palabras como «inédito», «histórico», «fundacional» y «utopía» marcan una bisagra en la política local.

El día previo a la asunción, solo, en su oficina, revisa el discurso, que leerá en castellano y catalán con traducción simultánea en lengua de señas. Repasa las hojas una a una en la noche silenciosa junto a un té que humea formas irregulares, leves y espaciosas. Yusef, conmovido, mira de nuevo su foto de pequeño. Retorna a aquellos días en viviendas precarias, rememora conversaciones de sus padres por el precio de la comida en el supermercado, evoca las carencias de los trabajadores en un territorio rico, los trámites largos y engorrosos para ser español.

La toma de posesión se acerca. Todo está dispuesto en el edificio de la Lonja. Sus padres y hermanos aguardan en primera fila. Yusef ingresa, sonríe, se inclina hacia adelante en señal de agradecimiento al aplauso largo que lo ocupa todo. Empresarios, políticos, diplomáticos, líderes sindicales y eclesiásticos y representantes de las fuerzas de seguridad escuchan de pie el discurso del primer presidente del Govern balear de origen africano.