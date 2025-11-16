Billetera en hibernación

¡Hola, valientes supervivientes de noviembre! Bienvenidos al mes más triste del calendario, ese que no tiene ni puentes, ni pagas extras, ni nada que celebrar. Solo una misión clara: sobrevivir con lo puesto hasta que llegue diciembre. Sí habéis leído bien. Os explico.

Si últimamente miráis los escaparates como quien ve una película de ciencia ficción inalcanzable, tranquilos. Es completamente normal. Noviembre es el entrenamiento obligatorio antes del maratón navideño, no sé si con fondo tic tac o cual locomotora. Piensa en él como tu gimnasio financiero personal, donde los abdominales son tu cuenta bancaria.

Las reglas no admiten saltos de pértiga. Nada de caprichos, nada de cenas fuera, y ese café de cuatro euros se ha de convertir mágicamente en un termo de casa. El frigorífico se llena de tuppers misteriosos (algunos preparados por tu madre, que bendición) y la pasta se convierte en tu mejor amiga, compañera inseparable de desayunos, comidas y cenas.

Avisamos, la operación bikini financiera está en marcha. Cada euro que guardas ahora es un regalo futuro, una cena familiar o un polvorón más en diciembre. Admítelo: estás construyendo tu fondo navideño, ladrillo a ladrillo, con la paciencia de un monje budista.

El mantra es sencillo y muy poderoso. Resiste, aguanta, respira hondo. La Navidad está cada vez más cerca y tú serás el héroe que llegó solvente. ¡Ánimo, ya queda menos para la fiesta y soltarte el pelo!

Pero hay algo en lo que nosotros no escatimamos, y es en recorrer la isla de punta a punta para contarles todo lo que sucede. Porque, aunque noviembre sea el mes del ahorro obligatorio, seguimos aquí para traerles las mejores historias de Mallorca.

El arte hecho a mano

El precioso aljibe de Es Baluard acogió una velada especial dedicada a quienes trabajan con sus manos para mantener viva la esencia de Mallorca. Los Premis Artesania 2025 reunieron a cientos de personas que celebraron el talento y la dedicación de nuestros artesanos.

La noche tuvo un protagonista absoluto, Gabriel Ignacio Madrid, maestro vidriero, quien se llevó el galardón principal con su obra Algues. El Premio Honorífico recayó en Pep Toni Ferrer Ferrà, todo un referente en el mundo de la artesanía tradicional.

Esta edición batió récords con 67 candidaturas y 39.000 euros repartidos en doce categorías. Una cifra que demuestra el creciente interés por este sector tan nuestro.

Especial mención merece el Premio Impuls, pensado para estudiantes, que logró una participación histórica. Una señal esperanzadora de que el relevo generacional está asegurado.

El Consell también entregó 53 acreditaciones artesanas, reconociendo a maestros que llevan años dejando huella en nuestra isla con su trabajo y pasión.

Metafuturo

El Espacio Tramuntana del Estadi Mallorca Son Moix volvió a ser escenario de un encuentro para el mundo empresarial de la isla. Una nueva edición de Encuentro de Empresarios Metafuturo Impulsa, organizada por Onda Cero y CaixaBank, reunió a directivos, emprendedores y expertos para hablar de futuro, retos y oportunidades.

El economista Daniel Lacalle fue el protagonista de la jornada con su conferencia sobre el nuevo orden económico mundial. Con claridad y sin rodeos, alertó del exceso de gasto público en Europa y defendió la productividad y la inteligencia artificial como verdaderos motores de crecimiento. «La IA no destruye empleo, lo multiplica», aseguró, poniendo como ejemplo a Corea del Sur.

Lacalle describió un escenario global dominado por Estados Unidos y China, que «compiten como Coca-Cola y Pepsi», y criticó que se vea a las empresas como «cajeros automáticos» para financiar el gasto público. Pero cerró con optimismo: «Tenemos que creernos nuestras propias oportunidades. España tiene empresas competitivas».

Ramón Juan, de CaixaBank, destacó el crecimiento sostenible de Balears, mientras Alfonso Díaz, del RCD Mallorca, presentó el nuevo Club de Negocios del equipo. Un foro que sigue afianzándose como punto de encuentro imprescindible.

El jazz regresa a casa

¡Por fin tenemos buenas noticias para los melómanos de Palma! El mítico Blue Jazz Club del Hotel Saratoga ha vuelto a abrir sus puertas después de un tiempo en silencio. Y lo ha hecho a lo grande, como se merece un lugar tan especial.

La noche inaugural fue puro espectáculo. El Tinons March Trio se encargó de dar la bienvenida con un concierto dedicado a Francisco Borrás, toda una leyenda que contribuyó a poner el jazz en el mapa de nuestra isla. El club mantiene su ubicación privilegiada en la séptima planta, en el espacio de L’Àtic, donde las vistas de la ciudad te dejan sin aliento mientras disfrutas de la cocina del chef Juan Pinel.

La programación es de lo más apetecible. Los jueves a las diez de la noche habrá conciertos de jazz, y los viernes y sábados, piano en directo con artistas como Benjamín Martínez y Miquel Pol para crear ese ambiente íntimo tan especial. Palma recupera uno de sus rincones más auténticos, donde la música se vive de verdad.

Cierre de temporada

El restaurante-cabaret-club Lío Mallorca despidió su tercera temporada con una Grand Closing Party que quedará en el recuerdo de todos los asistentes. Un fin de semana memorable marcado por dos veladas excepcionales, Notagia y la Fiesta de Halloween, que congregaron a lo más selecto de la escena social de la isla.

La temporada ha consolidado a Lío Mallorca como lugar indiscutible del lujo y el entretenimiento de calidad en el Mediterráneo. El espectáculo de cabaret Back to the Future cerró su exitosa andadura con una función extraordinaria donde dieciséis artistas internacionales ofrecieron un despliegue de talento, sensualidad y coreografías impecables que arrancaron los aplausos del público.

Tras el espectáculo, la velada continuó en la pista de baile, donde la música y el ambiente festivo se extendieron hasta altas horas de la madrugada. Una despedida a la altura de un espacio que ha sabido posicionarse como destino obligado para quienes buscan experiencias únicas en Mallorca.

Encuentro de lujo

El inicio de Tapalma reunió a una cuarentena de invitados en el espacio de Quadis BYD para degustar las tapas ganadoras del concurso 2025. Una velada donde el buen comer, el buen beber y las buenas compañías fueron los protagonistas de la noche.

Hay que recordar que este año han competido 19 propuestas que pasaron por el exigente paladar de un jurado de excepción. Al frente, el chef Igor Rodríguez de El Bandarra, acompañado por auténticas estrellas de los fogones como Álvaro Salazar del Voro, Aaron Ortiz del Kabo de Pamplona, y nuestro Miquel Calent de Can Calent en Campos.

Pero la noche era para conocer a los ganadores, que se llevaron los aplausos merecidos. Morralla conquistó los paladares con su Croa-Lamar, creación del chef Kike Erazo, que se alzó con el premio a la mejor tapa maridada con San Miguel. Por su parte, Chez Camille brilló con su Donasada, obra del chef Alexander Pincay, donde la sobrasada con denominación de origen mallorquina fue la gran protagonista. Sin duda una noche para recordar.

Encuentro mensual

El restaurante La Mucca del Mar se convirtió en el punto de encuentro de más de cincuenta comensales de la Peña Taurina Oro y Plata. Una velada que combinó buena mesa, mejor compañía y conversación de altura.

Los asistentes disfrutaron de una comida exquisita donde el servicio estuvo a la altura de las circunstancias. Pero lo mejor llegó con el café, cuando la presidenta Sole Hidalgo presentó al invitado especial de la jornada, el prestigioso notario palmesano Víctor Alonso-Cuevillas.

La charla fue todo un acierto. El notario compartió sus conocimientos de forma cercana y entretenida, resolviendo con paciencia y amabilidad todas las dudas que le plantearon los curiosos asistentes. Un auténtico lujo poder contar con alguien tan preparado en un ambiente tan distendido.

Como agradecimiento, se le hizo entrega de un diploma en reconocimiento a su colaboración. Otro éxito rotundo para esta Peña que sabe cómo cuidar a sus miembros.

World Travel Market

En la edición 2025 de la World Travel Market de Londres, el stand de las Islas Baleares reafirmó su apuesta por un turismo cultural, sostenible y de calidad. Dentro de este marco, nueve ayuntamientos de Mallorca contaron con un espacio propio junto al Consell Insular para promover sus destinos ante el mercado británico.

Más allá de la representación de los municipios, Mallorca presentó en la WTM un ambicioso proyecto bajo el lema «Mallorca se reinventa», centrado en la innovación y la inteligencia artificial (IA). El Consell de Mallorca lanzó un ecosistema digital pionero (alojado en mallorca.es) para ayudar a los visitantes a diseñar viajes personalizados y responsables, utilizando la IA al servicio de la sostenibilidad.

Además de la tecnología, la isla reforzó su dimensión cultural con la exposición de arte titulada Dins i més enllà del marc de jóvenes artistas mallorquines en el centro de Londres y un espectáculo de dimonis (correfoc), llevando un fuerte componente de tradición y arte local a la capital británica. De esta manera, los municipios de Mallorca se posicionaron como parte integral de un destino que evoluciona hacia un modelo de gestión turístico más equilibrado y vanguardista.