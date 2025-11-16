Aconsejan a los consumidores adelantar y planificar las compras de Navidad para conseguir un gran ahorro

La asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) ha resaltado que adelantar y planificar las compras de Navidad puede suponer un "gran ahorro".

El presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, ha afirmado que lo ideal es la planificación de comidas, cenas y regalos que se van que hacer, adaptarse al presupuesto de cada uno y no dejar nada para el último momento.

Ahorro en alimentación

En un comunicado, la entidad ha aseverado que si se planifican los menús y comidas, se hace ya la compra y se congelan los productos, supone un ahorro de entre un 30 y un 35% respecto a los precios que habrá cerca de la Navidad.

Así, ha alegado que si se va a viajar, ya se debería tener la reserva hecha, puesto que hay que tener en cuenta que los precios de los vuelos para las fechas de Navidad y los destinos más populares pueden sufrir un incremento de hasta el 50% del precio si se compran cerca de Navidad.

Planificación y cesta de la compra

"Lo mas importante es la planificación y presupuesto a gastar, tal y como está subiendo la cesta de la compra y el incremento que sufrirán los productos y artículos mas populares en estas fechas, si se cumplen estas dos premisas se puede salir indemne de estos meses que son los de más gasto del año", ha destacado Rodríguez.

Aprovechar las rebajas de enero

Además, ha incidido en que a principios de enero llegan las rebajas de invierno por lo que si se trasladan las compras de regalos a los adultos a esas fechas se puede ahorrar "mucho dinero".

También ha advertido que pronto llega el Black Friday, día en el se "inunda a la gente de grandes anuncios con descuentos espectaculares" pero ha recalcado que se debe comprar, única y exclusivamente, "lo que se necesita y nos podamos permitir, ya que comprar algo que está muy barato pero que no necesitamos es una muy mala compra".