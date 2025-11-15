Los Premios TikTok 2025 apuntan a Rafael Nadal como Figura Pública del Año y al calvianer Dani Castilla como mejor creador de contenido de Deporte

Los Premios TikTok 2025 ya están en marcha y, entre sus nominados, destaca un nombre que sitúa a Mallorca en el centro del foco mediático: Rafael Nadal, candidato a Figura Pública del Año. El manacorí compite en una de las categorías más seguidas de la gala, que reconoce a las personalidades públicas con mayor impacto en la comunidad de la plataforma.

Pero Nadal no es el único balear en las quinielas. En la categoría de Deportes, también figura Dani Castilla, joven atleta de Calvià y una de las promesas más firmes del atletismo nacional. Castilla, conocido en TikTok por documentar su progreso deportivo y motivar a miles de usuarios, se medirá a otros creadores.

Votaciones abiertas hasta el 24 de noviembre

Los Premios TikTok, que celebran su quinta edición, rinden homenaje a los creadores y figuras públicas más influyentes de España. Este año, los usuarios pueden votar en 12 categorías distintas, que abarcan desde Storyteller del Año hasta Gastronomía y Viajes, pasando por Comedia, Moda y Belleza o Educación y Cultura.

Las votaciones estarán abiertas del 12 al 24 de noviembre, y podrán realizarse a través del Centro de Votación de los Premios TikTok 2025, accesible desde el buscador de la aplicación introduciendo el hashtag #PremiosTikTok.

Una gala repleta de caras conocidas

Los ganadores se anunciarán el 3 de diciembre en una gala presentada por creadores como Rivers, Carmen Lomana, Iker Ruiz, Juan Avellaneda, Iban García, Pablo Meixe o Hugaceo Crujiente, entre muchos otros. La comunidad podrá seguir los mejores momentos a través del hashtag #PremiosTikTok, que ofrecerá una visión cercana de la ceremonia.

En la categoría de TikTok Star, competirán nombres tan populares como @nilojeda, @carlospeguer o @fabiana.sevillano, mientras que en Vídeo del Año destacan producciones virales como Montoya, por favor o Báilalo Rocky x Selección Española de Fútbol.

Un reflejo de la comunidad

Con más de 23 millones de usuarios en España, TikTok busca con estos galardones reconocer el talento que impulsa la plataforma. Creatividad, diversidad y autenticidad son, según la compañía, los pilares que sustentan esta nueva edición de los premios.

La cuenta atrás para conocer si Rafa Nadal y Dani Castilla se llevan a casa un galardón ya ha comenzado. La decisión, como siempre, está en manos de la comunidad.