Vigo enciende la Navidad más grande de su historia ante miles de personas

A. Villar | P. H. GamarraVer galería >
Ya es Navidad en Vigo. La ciudad ha encendido este sábado sus cerca de 12 millones de luces led, además de un sinfín de iconos lumínicos y su árbol gigante en Porta do Sol, desde donde Abel Caballero accionó el botón de su inauguración.
