Arranca la segunda edición del Raïm en Palma con gran afluencia de público desde el mediodía

Puntual en la cita con la ciudad, el Raïm Wine Fest de Vi de la Terra Mallorca ha abierto sus puertas este mediodía en el Parc de la Mar para acercar al público los vinos de 50 bodegas de toda la isla.

Una oportunidad única para entrar en contacto con los productores y responsables de estas bodegas, conocer su historia y cómo trabajan la viña y elaboran los vinos blancos, tintos y rosados que hoy el público asistente podrá probar durante una jornada que se alargará hasta la medianoche.

Primeras actividades y ambiente familiar

El público familiar es uno de los primeros que ha visitado el Raïm para disfrutar de la oferta de actividades infantiles: cuentacuentos, espacio de ludoteca y actividades didácticas relacionadas con la cultura vitícola de Mallorca.

También han podido disfrutar de las primeras actuaciones de la jornada: la Fada Despistada y la charanga joven Bon Ball Tenim, procedente de Menorca.

Talleres enogastronómicos

El otro punto de atención se ha concentrado en la gran carpa que acoge los talleres enogastronómicos, que han inaugurado las elaboraciones de Tomeu Arbona, maridadas por el sumiller Josep Juhé; a continuación ha sido el turno de los platos y vinos de Juan Pinel y el sumiller Daniel Arias; a ellos les han seguido la chef Ruth Pérez y Josep Avellà; finalmente, ha sido el turno de los platos dulces con Ariadna Salvador y la sumiller Laura Leal.

Todos ellos nombres reconocidos en el mundo de la gastronomía de nuestro país por la calidad de sus propuestas, que han puesto en valor el producto local y los vinos elaborados con variedades propias de nuestra isla, que se comercializan con el sello de calidad de Vi de la Terra Mallorca.

Novedades de la tarde

A estas propuestas se sumará esta tarde, como novedad, el taller de coctelería con vinos mallorquines, a partir de las 17 h, impartido por Biel Ramon i Marí, mejor coctelero de España en conocimiento 2024 y mejor barman de las Islas Baleares.

Actuaciones destacadas

La jornada que queda por delante todavía vivirá momentos muy especiales. El escenario central albergará diferentes actuaciones, entre ellas, una de las grandes novedades de esta edición: La Granja, todo un clásico del pop-rock mallorquín, a las 19.30 h; y los menorquines Avalanx, que el pasado año entusiasmaron con la fusión de música electrónica e instrumentos acústicos, a partir de las 22.30 h.

Brindis oficial

El brindis oficial de esta segunda edición del Raïm en Palma ha contado con la presencia de la presidenta de Vi de la Terra Mallorca, Magdalena Mesquida; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el consejero de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local del Gobierno de las Islas Baleares, Joan Llabrés; la consejera del departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consejo de Mallorca, M. del Pilar Amate y el consejero de Turismo, José Marcial Rodríguez, entre otras autoridades.

El festival también ha recibido la visita del consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

Promoción y apoyos institucionales

Promovido por el Consejo Regulador de Vi de la Terra Mallorca, el festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palma; del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca; y de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural a través de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local.