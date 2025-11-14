Puerto Portals celebra un Sankt Martin a beneficio de la Fundación RANA

Puerto Portals acoge este sábado, 15 de noviembre, la undécima edición de Sankt Martin, una de las celebraciones familiares más emblemáticas del calendario europeo. Será una tarde mágica llena de luz, música y tradición que, además, tendrá un marcado carácter solidario a favor de la Fundación RANA, entidad balear dedicada a la prevención del maltrato y abuso sexual infantil.

Habrá actividades para los niños durante toda la tarde. / Puerto Portals

La celebración de esta fiesta tendrá lugar entre las 17:00 y las 20:00 horas. En ese tiempo, los niños y sus familias podrán disfrutar de talleres creativos, narración del cuento de Sankt Martin, elaboración de farolillos y el tradicional paseo iluminado por la marina.

Por cada inscripción, Puerto Portals donará el importe íntegro a la Fundación RANA, y sumará 3 euros adicionales por cada tarjeta de juego completada.