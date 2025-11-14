Porto Pi, punto de encuentro para los fans de Pokémon GO este fin de semana
El centro comercial de Palma recibe el evento “Área Silvestre de Pokémon GO: Global 2025” el 15 y 16 de noviembre
Pokémon GO celebra en Palma el evento Área Silvestre de Pokémon GO: Global 2025, organizado en el Centro Comercial Porto Pi. Es una reunión para todos los fans del videojuego que permitirá a los Entrenadores Pokémon disfrutar de actividades exclusivas y sorpresas, además de atrapar Pokémon y conectar con otros entrenadores.
Un fin de semana dedicado a Pokémon GO
La quedada será los días 15 y 16 de noviembre, sábado y domingo de 14.00 a 17.00 horas, respectivamente. Los jugadores podrán descubrir nuevas Poképaradas, Gimnasios y Nodos energéticos adicionales repartidos por todo el centro comercial, convirtiendo cada rincón del espacio en una experiencia interactiva dentro del universo Pokémon.
En los puntos de información del centro se entregarán viseras de Eevee, uno de los Pokémon más emblemáticos de la primera generación, y se repartirán llaveros a quienes presenten un ticket de compra igual o superior a 20 euros.
La restauración seguirá abierta el domingo 16
Aunque el centro comercial permanecerá cerrado el domingo 16 siguiendo su horario habitual, las áreas de restauración y ocio sí estarán abiertas. Los participantes podrán continuar disfrutando del evento desde los espacios exteriores de Porto Pi, que mantendrán activas las funcionalidades del juego durante toda la jornada.
