La influencer Marta Camin revela su rincón favorito de Mallorca para comer caracoles: “Ni las playas ni la montaña, lo mejor que tiene la isla es esto”

La influencer Marta Camin, conocida por sus análisis de moda y sus comentarios sobre los estilismos de famosas como Rosalía, ha sorprendido a sus seguidores con un vídeo muy diferente a su contenido habitual. En lugar de hablar de tendencias, la creadora ha querido compartir uno de sus placeres más mallorquines: los caracoles.

“Ni las playas ni la montaña, lo mejor que tiene Mallorca es esto”, dice Camin en un vídeo publicado en TikTok, en el que se le ve saboreando el tradicional plato. La influencer ha explicado que su familia es de Mallorca, aunque ella no reside en la isla, y que desde hace diez años acude al mismo restaurante cada vez que la visita.

El mejor restaurante para comer caracoles en Mallorca, según la influencer

Aunque no ha querido revelar directamente el nombre del restaurante, en los comentarios ha dejado entrever que se trata de Mesón Can Pedro, uno de los locales más conocidos de la isla. Entre las reacciones de sus seguidores, muchos han mostrado sorpresa ante el manjar escogido: “Siempre pensé que lo típico de Mallorca era la sobrasada, cayó un mito”, comentaba un usuario. Otros aplaudían el gusto tradicional de la influencer: “Caracoles con alioli, un manjar!”. Pero no todos coincidían: “Soy de Mallorca e incapaz de comerme un caracol, nunca voy a entender quién lo hace”, confesaba otro internauta.

Marta Camin, que ha logrado hacerse un hueco en el mundo de la moda por su estilo elegante y cercano, ha mostrado así su lado más nostálgico y familiar, reivindicando la gastronomía tradicional mallorquina como el verdadero lujo de la isla.