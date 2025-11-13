Una creadora de contenido emociona en redes tras caminar 140km sola en Mallorca por la ruta de Pedra en Sec

La creadora de contenido Claudia Mirror ha demostrado que las redes sociales también pueden ser una ventana a la naturaleza y a la superación personal. Durante los últimos días, la mallorquina ha completado 140 kilómetros de la mítica ruta de Pedra en Sec (GR-221), que atraviesa la Serra de Tramuntana de punta a punta. Una aventura que ha querido compartir con sus seguidores etapa a etapa, bajo la lluvia, el viento y con una sonrisa constante.

Bajo la lluvia y el empedrado: el inicio de la travesía

Claudia inició su recorrido en Estellencs, rumbo a Esporles, en una primera jornada de 17 kilómetros marcada por el mal tiempo. “Fuerte lluvia, me voy a dar bastante prisa en esta primera etapa”, relataba mientras avanzaba por un terreno empedrado y resbaladizo. Confesaba entre risas que ya había perdido la cuenta de las veces que se había torcido el tobillo.

A pesar del frío y las nubes, la creadora celebraba el hecho de poder disfrutar del paisaje incluso en condiciones adversas: “Aquí en Mallorca hace un frío increíble, pero la lluvia se está portando bien”, explicaba, añadiendo que “puede que este sea uno de los últimos vídeos porque está empezando a llover”. En el camino, se detenía a agradecer la existencia de una “caixa d’itineraris” con las rutas impresas en folletos.

De Valldemossa a Sóller: la subida más dura

La segunda etapa, entre Valldemossa y Sóller, fue una de las más intensas del recorrido, con un desnivel de más de mil metros de altitud. La caminante reconocía entre jadeos que “la subida es dura, pero qué preciosidad”, y añadía que “a esto he venido yo”. A medida que avanzaba, su entusiasmo crecía: “Creo que estoy tan motivada que ni me estoy cansando”.

Al llegar al Refugi de Muleta, gestionado por el Consell de Mallorca, la emoción fue evidente. “Este sitio es muy especial porque he venido aquí varias veces a ver el atardecer”, contaba, “y dormir aquí me hace muchísima ilusión. No puedo ser más feliz”.

Reflexiones en el corazón de la Serra

Durante las etapas centrales, que la llevaron hasta los refugios de Tossals Verds y Son Amer, Claudia se mostraba cada vez más conectada con el entorno y consigo misma. “Tengo bastante tiempo para pensar mis cosas, estar conmigo misma, disfrutar, observar”, reflexionaba.

En uno de los tramos más técnicos, se encontró con una vía ferrata, algo que nunca había hecho. “Bueno chicos, esto no es cualquier tontería”, contaba con una mezcla de nervios y emoción. “Nunca he hecho una vía ferrata, pero hoy ha llegado el momento... después de cuatro horas andando, ¡guau!”, añadía.

La llegada a Pollença y el final en Formentor

La quinta etapa la llevó hasta Pollença, donde la creadora compartió su alegría al llegar tras horas de caminata. Ya en el tramo final, decidió prolongar la aventura hasta Formentor, punto emblemático del GR-221. Allí vivió uno de los momentos más emotivos de todo el recorrido. “No me lo creo, me acaba de parar una pareja adorable que me ha reconocido. Gracias de verdad”, contaba entre risas. En su última publicación, Claudia Mirror resumía su experiencia entre lágrimas de alegría: “Ha sido una experiencia brutal. Lloro de la felicidad. Este viaje me ha cambiado”.

A través de sus vídeos, la creadora ha conseguido que miles de personas descubran la belleza del Camí de Pedra en Sec, una ruta que atraviesa pueblos, refugios y montañas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. "Le he preguntado a la recepcionista, si normalmente viene mucha gente a hacer el camino y me dice sí, pero españoles pocos. Así que nada, hay que animarse", sentenciaba la joven.