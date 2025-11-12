Mallorquines conquistan la exigente Behobia‑San Sebastián: orgullo isleño en una de las medias maratones más duras de España

La Behobia-San Sebastián, media maratón histórica que une el barrio de Behobia (Irún) hasta el centro de San Sebastián, es conocida por su recorrido “rompe-piernas”, con ascensos destacados y un desnivel total positivo de unos 192 m. Este año, se ha vivido una edición más que reseñable para los corredores mallorquines, que sin duda han dejado huella.

Mallorca en la línea de salida

Este año, decenas de participantes de Mallorca han completado la prueba con éxito, sumándose a la tradición de coraje y superación que define a la Behobia. Entre ellos se encuentran 75 miembros del Running Club Goforthrunners, muy presentes en redes sociales con retos para iniciarse en el running partiendo de cero.

El club compartió un vídeo tras la carrera en el que destacan las marcas personales de sus integrantes y la satisfacción compartida por haber completado una de las medias más exigentes del calendario. “Más allá del resultado, nos quedamos con lo más importante: tener este equipazo y ver a tanta gente disfrutando del deporte. Ha sido fin de semana lleno de nervios, ilusión y muchas risas, en una de las carreras más especiales del año para GFR”, escribieron.

Un recorrido que pone a prueba

La Behobia-San Sebastián no es una media plana: el primer gran obstáculo llega en el kilómetro 7 con Gaintxurizketa, seguido por un descenso importante y una segunda ascensión clave hacia el Alto de Miracruz en el km 16. Estos tramos marcan la diferencia, y finalizarla ya supone todo un logro personal.

La carrera también contó con la participación de personalidades del deporte y creadores de contenido destacados como Alex Roca, Verdeliss o PituFollow, lo que aumentó la visibilidad de la prueba más allá del entorno atlético. Este hecho contribuye a que más corredores populares vean esta media como un desafío aspiracional. En definitiva, la Behobia-San Sebastián vuelve a dejar claro por qué es una prueba de referencia en España: tradición, exigencia y un entorno espectacular. Y en esta edición, Mallorca también ha dejado su marca.