Mallorquines conquistan la exigente Behobia‑San Sebastián: orgullo isleño en una de las medias maratones más duras de España
Decenas de corredores de Mallorca completan los 20 km con cuestas legendarias, y el Running Club Goforthrunners celebra uno de sus hitos más importantes
La Behobia-San Sebastián, media maratón histórica que une el barrio de Behobia (Irún) hasta el centro de San Sebastián, es conocida por su recorrido “rompe-piernas”, con ascensos destacados y un desnivel total positivo de unos 192 m. Este año, se ha vivido una edición más que reseñable para los corredores mallorquines, que sin duda han dejado huella.
Mallorca en la línea de salida
Este año, decenas de participantes de Mallorca han completado la prueba con éxito, sumándose a la tradición de coraje y superación que define a la Behobia. Entre ellos se encuentran 75 miembros del Running Club Goforthrunners, muy presentes en redes sociales con retos para iniciarse en el running partiendo de cero.
El club compartió un vídeo tras la carrera en el que destacan las marcas personales de sus integrantes y la satisfacción compartida por haber completado una de las medias más exigentes del calendario. “Más allá del resultado, nos quedamos con lo más importante: tener este equipazo y ver a tanta gente disfrutando del deporte. Ha sido fin de semana lleno de nervios, ilusión y muchas risas, en una de las carreras más especiales del año para GFR”, escribieron.
Un recorrido que pone a prueba
La Behobia-San Sebastián no es una media plana: el primer gran obstáculo llega en el kilómetro 7 con Gaintxurizketa, seguido por un descenso importante y una segunda ascensión clave hacia el Alto de Miracruz en el km 16. Estos tramos marcan la diferencia, y finalizarla ya supone todo un logro personal.
La carrera también contó con la participación de personalidades del deporte y creadores de contenido destacados como Alex Roca, Verdeliss o PituFollow, lo que aumentó la visibilidad de la prueba más allá del entorno atlético. Este hecho contribuye a que más corredores populares vean esta media como un desafío aspiracional. En definitiva, la Behobia-San Sebastián vuelve a dejar claro por qué es una prueba de referencia en España: tradición, exigencia y un entorno espectacular. Y en esta edición, Mallorca también ha dejado su marca.
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
- Revive la Festa de la Llum 2025 desde la Catedral de Mallorca: el espectacular fenómeno solar ya ha iluminado La Seu
- Profesores del IES Josep Maria Llompart piden la dimisión del director por ocultar nueve meses el grave informe de riesgos psicosociales
- Los mensajes del inspector de policía Faustino Nogales a los narcos: «Les han dicho que vendes, ve con ojo»
- El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original