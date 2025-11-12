Clandestí y El Olivo, mano a mano

Los cocineros Pau Navarro y Pablo Aranda ofrecerán un almuerzo en el restaurante Clandestí de Palma el próximo domingo.

Navarro compartirá sus fogones, ubicados en el garaje más gastronómico de Mallorca, con Aranda, quien destaca en el restaurante El Olivo, del hotel Belmond La Residencia de Deià, con una propuesta culinaria inspirada en el legado islámico de la isla.

Aranda cogió el relevo del chef Guillem Méndez hace tres temporadas al frente de El Olivo, con el fin de que el 'solleric' desempeñe la supervisión de toda la oferta gastronómica del hotel Belmond La Residencia.

Esta cita gastronómica coincide con otro evento celebrado esta semana en Clandestí: el jueves, Santi Mas, jefe de cocina de Mercat Negre, visita la casa mare de su restaurante para preparar una cena mar y montaña con el objectivo de mostrar al público de Clandestí la cocina que ofrece en el Mercat de l'Olivar.