La segunda edición del Raïm Wine Fest en Palma contará con la participación de 50 bodegas mallorquinas

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha presentado este martes la segunda edición del Raïm Wine Fest en la ciudad, que se celebrará este próximo sábado 15 de noviembre en el Parc de la Mar con la participación de 50 bodegas locales.

Durante el acto de presentación, el primer regidor de Cort ha agradecido al Consell Regulador de Vi de la Terra de Mallorca, así como a todas las bodegas participantes, instituciones y empresas colaboradoras, su implicación en la iniciativa, que ha sido declarada de interés público municipal por el Ajuntament de Palma.

“Esta distinción reconoce su contribución social, económica y cultural, y consolida el festival como una cita de referencia para el sector vinícola y para la ciudad en su conjunto”, ha señalado Martínez Llabrés, destacando el éxito de la anterior edición, que reunió a más de 15.000 personas.

El alcalde ha subrayado también que eventos como el Raïm Wine Fest “acercan la cultura del producto local a la ciudad y dan visibilidad a los pequeños productores, así como a los proyectos que apuestan por la sostenibilidad y la innovación”.

El alcalde, durante su intervención / .

En esta línea, ha reiterado el compromiso del gobierno municipal con este tipo de iniciativas, “que contribuyen al desarrollo económico mediante la promoción del producto local”, destacando el papel de la restauración “como elemento indispensable del patrimonio cultural de Palma”. El acto de presentación, celebrado en Can Balaguer, ha contado también con la presencia de la regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer; la presidenta de Vi de la Terra, Magdalena Mesquida; la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate; y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

Detalles del evento

El Raïm Wine Fest Palma 2025 se celebrará el 15 de noviembre en el Parc de la Mar, de 12.00 a 00.000 horas, ofreciendo una jornada completa de gastronomía, música y entretenimiento.

Organizado por Vi de la Terra de Mallorca con la colaboración del Ajuntament de Palma, este festival itinerante reunirá a 50 bodegas locales, que compartirán lo mejor de la viticultura de la isla. Además, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica con food trucks, talleres enogastronómicos y espectáculos para toda la familia.

La música en vivo correrá a cargo de bandas como Bon Ball Tenim (13.00 horas), Cacao (16.00 horas), DJ Esburbat (17.45 horas), La Granja (19.30 horas), Peptronik (20.30 horas) y Avalanx (22.30 horas).

Además, el festival contará con una variada oferta de entretenimiento familiar, con actividades como el espectáculo infantil de Fada Despistada, un cuentacuentos con Púrpura Events, ludoteca, talleres creativos de telas y un carrusel a cargo de Lila Events.

Cabe recordar que la entrada el Raïm Wine Fest Palma es gratuita, aunque el aforo es limitado.