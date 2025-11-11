Innovación en los cuidados: residencias donde los usuarios eligen sus muebles, cocinan y conviven con personas afines

Vivir en una residencia con instalaciones parecidas a las de un hogar, donde compartes espacios comunes con personas con tus mismos intereses y participas activamente de la vida en comunidad es posible aunque se tenga demencia en estado avanzado. Lo demuestran centros para personas con deterioro cognitivo de tres países europeos: Bélgica, Italia y Reino Unido. Los tres han sido expuestos este martes como ejemplos de buenas prácticas en el X Congreso Internacional 'Cuidando Juntos, cuidaremos mejor', que organiza la Fundación Edad y Vida en Barcelona y pretende concienciar sobre la necesidad de mejorar el sistema de bienestar en la última fase de la vida.

De hecho, España es un país líder en esperanza de vida, pero también en personas con dependencia y enfermedades crónicas, la otra cara de la moneda; lo que supone un desafío social y económico, porque tanto las ayudas a la dependencia como el sistema sanitario adolecen de falta de recursos y largas lista de espera.

En Bélgica, el proyecto Zorg Kortrijk integra cinco residencias y un centro de día donde donde 469 personas con demencia hacen "vida normalizada a pequeña escala"

Pero ejemplos internacionales como los expuestos en el congreso ponen de manifiesto que es posible "cuidar mejor", que es el lema de las jornadas. Por ejemplo, en Bélgica el proyecto Zorg Kortrijk integra cinco residencias y un centro de día donde 469 personas con demencia hacen "vida normalizada a pequeña escala", según ha expuesto uno de sus directivos, Jan Goddaer.

Goddaer es enfermero especialista en personas con deterioro cognitivo y hace 28 años comenzó su carrera profesional en una residencia con más de 30 pacientes, "organizada de manera clásica". Sin embargo, en esta unidad era difícil "respetar la historia" de cada residente y sus "necesidades espirituales". Por eso, se embarcó en un proyecto donde las residencias albergan, como máximo, a 15 personas y donde lo más importante es "la inclusión" y "participación" de cada residente.

Decoración y cocina

En el proyecto Zorg Kortrijk, según ha explicado, "la vida es como en una casa", por lo que las habitaciones de los pacientes están decoradas a su gusto, con muebles y ornamentación elegida por ellos, para que puedan "sentirse como en su hogar". Además, existen una serie de espacios comunes donde los residentes "toman las decisiones", hasta el punto de que eligen lo que quieren comer cada día, pueden cocinarlo ellos mismos o decidir qué actividades realizar. Además, los residentes están seleccionados en función de sus aficiones o trayectoria vital, buscando que haya "conexión" entre ellos por cómo son o cómo han sido sus vidas, más allá de la enfermedad.

"En lugar de que el residente se tenga que adaptar a la organización y a un listado cerrado de servicios, la residencia se adapta a sus necesidades, de forma personalizada" Marcelo Galetti — Educador

En Piamonte, Italia, existe también una residencia para personas con demencia donde "cada servicio es un eslabón de la cadena y todo está unido", según ha explicado Marcelo Galetti, educador y responsable del Servicio de Innovación en Desarrollo, Diaconia Valdese. Este espacio se caracteriza porque "en lugar de que el residente se tenga que adaptar a la organización y a un listado cerrado de servicios, la residencia se adapta a sus necesidades, de forma personalizada".

Destaca, además, que el centro residencial forma parte de la vida de la comarca, hasta el punto de que como cerró el único cine de la zona, los gerentes decidieron organizar proyecciones de películas en el jardín de la residencia para todos los ciudadanos que quieran asistir. Asimismo, organizan eventos públicos para recaudar fondos o concienciar sobre qué es la demencia.

Harmonia Village ofrece cuidados a personas con demencia en seis casas, equipadas con tecnología que permite que estén seguros y prevenir las caídas

Por último, en Reino Unido, dentro del proyecto Cascade, se ha puesto en marcha una residencia Harmonia Village, también para personas con demencia, que imita, arquitectónicamente, la estructura de un pueblo, con seis casas independientes y un centro de actividades común. Harmonia Village ofrece cuidados de enfermería en las seis casas, que están equipadas con tecnología que permite atender a las personas de forma segura y no intrusiva las 24 horas del día. Por ejemplo, monitorizan a los pacientes para prevenir las caídas.

Además, en el centro comunitario se ofrecen todo tipo de actividades, desde yoga a música y se realizan espectáculos. Por ello, sus habitantes no piensan en Harmonia Village "como si fuera un sitio clínico", según ha destacado Eleni Hatzidimitriadou, catedrática de psicología comunitaria de la Universidad Canterbury Christ Church. Todos ejemplos que demuestran que, efectivamente, hay otra forma de cuidar a los mayores y de que estos vivan su vejez.